szeptember 3., szerda

Hilda névnap

31°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sikkasztás

3 órája

Nagyon nagy trükköt dobott be, lenyúlta szomszédját

Címkék#Békés Vármegyei Főügyészség#kód#Battonyai Járási Ügyészségen#vétség#vádlott#adatok#bankkártya

Bár 20 ezer forintot kért kölcsön eredetileg, alaposan lenyúlta szomszédját egy 31 éves kunágotai férfi. A Battonyai Járásbíróságon sikkasztás miatt ítélték el a vádlottat a minap. Az ügynek mindenki számára lehet tanulsága.

Licska Balázs

Nagyjából másfél éve, 2024 februárjában a – sikkasztással vádolt – 31 éves kunágotai férfi 20 ezer forintot kért kölcsön a szomszédjából. Mivel nem volt nála ennyi készpénz, a szomszéd úgy döntött, inkább odaadja a vádlottnak a bankkártyáját és megadja hozzá a PIN-kódot is, hogy azzal vegye fel a 86 ezer forintos munkabérét: abból 20 ezer forintot kölcsönként tartson meg, míg a fennmaradó 66 ezer forintot – a bankkártyával együtt – adja vissza neki.

Sikkasztás
A vádlott kölcsönkért a szomszédjától 20 ezer forintot, végül 86 ezret nyúlt le tőle. Illusztráció: Shutterstock

A vádlott 66 ezer forintos kárt okozott a sikkasztással

A 31 éves kunágotai férfi aznap Kunágotán az egyik bankautomatából fel is vette a 86 ezer forintot. Azonban a 20 ezer forintos kölcsönön kívül zsebre vágta a maradék 66 ezer forintot is, nem adta át a szomszédjának. A pénzből számláit és büntetése részleteit fizette meg. A tettével 66 ezer forint kárt okozott, ami eddig nem térült meg.

20 ezer forintot kért kölcsön, most 200 ezerre büntették

A Battonyai Járási Ügyészségen kisebb értékre elkövetett sikkasztás vétsége miatt emeltek vádat a büntetett előéletű vádlottal szemben. A Battonyai Járásbíróságon pedig a minap tartottak előkészítő ülést az ügyben. A vádhatóság vádirata alapján a 31 éves kunágotai férfit 200 ezer forintos pénzbüntetésre ítélték, jogerősen – ismertették a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében.

Mindenki számára tanulságos az eset: vigyázni kell a PIN-kódra

Az ügynek mindenki számára komoly tanulsága lehet. A rendőrség is többször felhívta a figyelmet arra, hogy soha senki ne adja meg másnak a bankkártyája adatait, köztük a PIN-kódot, mert akkor azzal visszaélhetnek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu