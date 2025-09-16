36 perce
Hamu égette meg, a kormányt elrántotta – akcióval figyelmeztetnek - videóval, galériával
A férfi dohányzott az autóban, miközben a hamu a combjára hullott, ezért félrerántotta a kormányt és egy fának ütközött. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, ROADPOL „Focus on the road” azaz „Figyeld az utat!” elnevezéssel hirdetett közlekedésbiztonsági ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar, így a Békés vármegyei rendőrség is. Éppen az ilyen esetek megelőzésére hívják fel a figyelmet.
Deményné Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, a kedden kezdődött Roadpol országos rendőrségi akció lényege, hogy munkatársaik igyekeznek kiszűrni minden olyan cselekedetet, amely elvonja a figyelmet a vezetéstől. Mint kiemelte, ilyen a teljesség igénye nélkül: a mobiltelefon-használat, az evés-ivás, dohányzás, a navigációs készülékek állítgatása vezetés közben.
A Roadpol akcióval figyelmeztetnek
– Ezek elvonják a figyelmet, és balesetveszélyes helyzeteket teremthetnek. Gyakoriak ilyenkor a sávelhagyások, az útról való letérések, a fának ütközések – tette hozzá a sajtóreferens.
– Ha a mobiltelefont nyomkodjuk, nem az útra figyelünk, elvonjuk a figyelmünket. Az egyik kezünk biztosan nem a kormányon van, így egy esetleges manőver is nehezebben kivitelezhető. Másrészt növekszik a reakcióidő, hiszen a telefonra összpontosítunk, nem arra, hogy mi történik körülöttünk a forgalomban, így nehezebben, később reagálunk.
A Roadpol akcióval is szeretnék a közlekedők figyelmét felhívni arra, hogy mellőzzék ezeket a dolgokat vezetés közben, és figyeljenek az útra.
Sokan mobiloznak út közben
– A tapasztalatok szerint sokan használják vezetés közben a mobilkészüléket, esznek, isznak, dohányoznak. Mindezek számtalan balesetet okoztak már – fogalmazott. – Megtörtént, hogy egy sofőr azért tért le az útról, és ütközött fának, mert dohányzott, és a hamu ráesett a combjára. Az megégette, és fájdalomtól egy önkéntelen mozdulattal elrántotta a kormányt, emiatt történt a baleset.
Éppen ezért szeretnék tudatosítani, hogy ezek balesetveszélyes helyzetek, amelyekkel az autóvezető nemcsak a saját, hanem közlekedő társai testi épségét is veszélyezteti.
A Roadpol akció egész héten tart. A kapitányságok munkatársai a megye minden pontján ott lesznek az utak mellett, és figyelik a közlekedőket. Az elsődleges cél nem az, hogy az autósok féljenek az esetleges szankcióktól, hanem, hogy tudatosuljon bennük, a biztonságos közlekedés közös érdek. Természetesen a rendőrség az egyéb szabálytalanságokra is figyel.
ROADPOL akció BékéscsabánFotók: Bencsik Ádám
