Rámentek a mobilozó sofőrökre a rendőrök, ez lett az eredmény

A rendőrök a szeptember 16. és 22. közötti időszakra meghirdetett ROADPOL-akció keretében igyekeztek minden olyan magatartást kiszűrni, amely képes elvonni a figyelmet a járművezetéstől és veszélyeztetni a közlekedés biztonságát.

A ROADPOL-akció keretében a rendőrök ellenőrizték azt is, hogy vezetés közben használnak-e mobiltelefont a sofőrök. Fotó: MW

Veszélyes lehet a mobiltelefon-használat vezetés közben

Deményné Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense korábban elmondta, hogy ilyen lehet többek között a mobiltelefon-használat, az evés és az ivás, a dohányzás, és a navigációs készülék állítgatása vezetés közben.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Azért ment neki a fának, mert dohányzott

Hozott egy konkrét példát is, amely balesettel járt. Egy sofőr azért tért le az útról és ütközött fának, mert dohányzott, és a hamu ráesett a combjára. Az megégette, és a fájdalomtól egy önkéntelen mozdulattal elrántotta a kormányt. De a tapasztalatok szerint sokan használnak vezetés közben mobiltelefont, esznek, isznak, dohányoznak.

Több mint 2 ezer sofőrt ellenőriztek a ROADPOL-akció során

A mostani ROADPOL-akció ideje alatt Békés vármegyében összesen 2158 járművezetőt ellenőriztek.

A rendőrök 130 esetben menet közben kézben tartott mobiltelefon-használat miatt jártak el: ami az ellenőrzött sofőrök 6 százalékát jelenti.

478 emberrel szemben pedig azért intézkedtek, mert nem kapcsoltak biztonsági övet, ami 22 százalékos arányt jelent.

A rendőrségen hangsúlyozták, hogy továbbra is a közlekedésbiztonsági helyzet javításán, a balesetek megelőzésén dolgoznak.