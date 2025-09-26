szeptember 26., péntek

ROADPOL-akció

17 perce

Rámentek a mobilozó sofőrökre a rendőrök, ez lett az eredmény

Figyeld az utat! Ezzel a szlogennel zajlott a közelmúltban, több napon át az a ROADPOL-akció, amelyben a rendőrök ellenőrizték a sofőröket. Most közölték az eredményeket: kiderült, hogy a sofőrök hány százalékát csípték el mobiltelefon-használat miatt vezetés közben.

Licska Balázs

A rendőrök a szeptember 16. és 22. közötti időszakra meghirdetett ROADPOL-akció keretében igyekeztek minden olyan magatartást kiszűrni, amely képes elvonni a figyelmet a járművezetéstől és veszélyeztetni a közlekedés biztonságát. 

Lezárult a ROADPOL-akció, kiderült, hány sofőr mobilozott
A ROADPOL-akció keretében a rendőrök ellenőrizték azt is, hogy vezetés közben használnak-e mobiltelefont a sofőrök. Fotó: MW

Veszélyes lehet a mobiltelefon-használat vezetés közben

Deményné Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense korábban elmondta, hogy ilyen lehet többek között a mobiltelefon-használat, az evés és az ivás, a dohányzás, és a navigációs készülék állítgatása vezetés közben.

Azért ment neki a fának, mert dohányzott

Hozott egy konkrét példát is, amely balesettel járt. Egy sofőr azért tért le az útról és ütközött fának, mert dohányzott, és a hamu ráesett a combjára. Az megégette, és a fájdalomtól egy önkéntelen mozdulattal elrántotta a kormányt. De a tapasztalatok szerint sokan használnak vezetés közben mobiltelefont, esznek, isznak, dohányoznak.

Több mint 2 ezer sofőrt ellenőriztek a ROADPOL-akció során

A mostani ROADPOL-akció ideje alatt Békés vármegyében összesen 2158 járművezetőt ellenőriztek.

  • A rendőrök 130 esetben menet közben kézben tartott mobiltelefon-használat miatt jártak el: ami az ellenőrzött sofőrök 6 százalékát jelenti.
  • 478 emberrel szemben pedig azért intézkedtek, mert nem kapcsoltak biztonsági övet, ami 22 százalékos arányt jelent.

A rendőrségen hangsúlyozták, hogy továbbra is a közlekedésbiztonsági helyzet javításán, a balesetek megelőzésén dolgoznak.

 

 

 

