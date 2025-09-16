Hamu égette meg, a kormányt elrántotta – akcióval figyelmeztetnek - videóval, galériával

Deményné Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, a kedden kezdődött Roadpol országos rendőrségi akció lényege, hogy munkatársaik igyekeznek kiszűrni minden olyan cselekedetet, amely elvonja a figyelmet a vezetéstől. Mint kiemelte, ilyen a teljesség igénye nélkül: a mobiltelefon-használat, az evés-ivás, dohányzás, a navigációs készülékek állítgatása vezetés közben.

A Roadpol akció fontos szerepet tölt be a balesetmegelőzés erősítésében Fotó: Bencsik Ádám

A Roadpol akcióval figyelmeztetnek

– Ezek elvonják a figyelmet, és balesetveszélyes helyzeteket teremthetnek. Gyakoriak ilyenkor a sávelhagyások, az útról való letérések, a fának ütközések – tette hozzá a sajtóreferens.

– Ha a mobiltelefont nyomkodjuk, nem az útra figyelünk, elvonjuk a figyelmünket. Az egyik kezünk biztosan nem a kormányon van, így egy esetleges manőver is nehezebben kivitelezhető. Másrészt növekszik a reakcióidő, hiszen a telefonra összpontosítunk, nem arra, hogy mi történik körülöttünk a forgalomban, így nehezebben, később reagálunk.

A Roadpol akcióval is szeretnék a közlekedők figyelmét felhívni arra, hogy mellőzzék ezeket a dolgokat vezetés közben, és figyeljenek az útra.

Sokan mobiloznak út közben

– A tapasztalatok szerint sokan használják vezetés közben a mobilkészüléket, esznek, isznak, dohányoznak. Mindezek számtalan balesetet okoztak már – fogalmazott. – Megtörtént, hogy egy sofőr azért tért le az útról, és ütközött fának, mert dohányzott, és a hamu ráesett a combjára. Az megégette, és fájdalomtól egy önkéntelen mozdulattal elrántotta a kormányt, emiatt történt a baleset.

Éppen ezért szeretnék tudatosítani, hogy ezek balesetveszélyes helyzetek, amelyekkel az autóvezető nemcsak a saját, hanem közlekedő társai testi épségét is veszélyezteti.

A Roadpol akció egész héten tart. A kapitányságok munkatársai a megye minden pontján ott lesznek az utak mellett, és figyelik a közlekedőket. Az elsődleges cél nem az, hogy az autósok féljenek az esetleges szankcióktól, hanem, hogy tudatosuljon bennük, a biztonságos közlekedés közös érdek. Természetesen a rendőrség az egyéb szabálytalanságokra is figyel.