Lebukott Pityke őrmester, elaludt a rejtekhelyén

Augusztus 18-án éjjel két rendőr járőrözött a 44-esen, Szarvason, amikor megvillant előttük egy szempár. Az immár rendőrségi macska sérülten feküdt az út közepén. A videó alapján a rendőrök alighanem megmentették az életét.

Pityke őrmester, a mondhatni rendőrségi macska az állatvédőknél lábadozik. Forrás: Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Pityke őrmester, a rendőrségi macska állatvédőknél lábadozik

Pityke őrmester most az állatvédőknél, a CicAngyal Macskamentő Egyesületnél lábadozik. Amikor közelítettek hozzá, hogy ellenőrizték, biztosan minden rendben van-e vele, éppen szundikálás után, hunyorogva bújt elő a rejtekhelyéről – osztották meg a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.