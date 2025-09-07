1 órája
Lebukott Pityke őrmester, elaludt a rejtekhelyén
Alighanem a rendőrök mentették meg az életét, amikor rátaláltak, azóta pedig állatvédőknél lábadozik. Fényképeket is közzétettek Pityke őrmesterről, a rendőrségi macska pedig macskaszemeivel mesélt arról, hogy miként van.
Augusztus 18-án éjjel két rendőr járőrözött a 44-esen, Szarvason, amikor megvillant előttük egy szempár. Az immár rendőrségi macska sérülten feküdt az út közepén. A videó alapján a rendőrök alighanem megmentették az életét.
Pityke őrmester, a rendőrségi macska állatvédőknél lábadozik
Pityke őrmester most az állatvédőknél, a CicAngyal Macskamentő Egyesületnél lábadozik. Amikor közelítettek hozzá, hogy ellenőrizték, biztosan minden rendben van-e vele, éppen szundikálás után, hunyorogva bújt elő a rejtekhelyéről – osztották meg a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.