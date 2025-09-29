Mozgalmas volt a hétvége Békésben: ittas vezetés, elfogás és családon belüli erőszak is történt

A Békési Rendőrkapitányság rendőrei szeptember 26-án elvették a jogosítványát egy férfinak, mert a gyanú szerint ittasan vezetett. Este fél 8 után néhány perccel Békésen, az Ady Endre utcában igazoltatták. Miután a szonda jelezte, hogy alkoholt fogyaszthatott, a rendőrök büntetőfeljelentést tettek ellene és bevonták a vezetői engedélyét. A hétvégén emellett több szabálysértést is felderített a rendőrség.

Rendőrségi Hírek Békésből: ittas vezetés, elfogás és családon belüli bűncselekmények. Fotó: Shutterstock

Az Orosházi Rendőrkapitányság rendőrei szeptember 26-án elfogtak és őrizetbe vettek egy orosházi férfit, aki ellen a Budapest Környéki Törvényszék közokirat-hamisítás bűntett elkövetése miatt adott ki elfogatóparancsot.

Ittasan elvitte édesanyja autóját egy férfi szeptember 27-én Bucsáról. A nő fél 2 körül jelentette be ezt, illetve hogy a férfi anyagi káros baleset okozott az autóval. Ráadásul telefonon és a történtek után hazaérve is fenyegette édesanyját, rongált az otthonában, így több bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítható vált. A rendőrök a 35 éves férfit előállították és őrizetbe vették.