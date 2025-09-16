A rendőrök segítettek, de a folytatás őket is meglepte

A városi rendőrkapitányság vizsgálója, Janostyák Tibor rendőr zászlós, valamint Nyitrai Attila informatikus elemezték a térfigyelő kamerák felvételeit, kiderítették, kik vitték magukkal a talált tárgyat, majd felvették velük a kapcsolatot. Így a tárca épségben visszakerült a tulajdonoshoz, aki nagy megkönnyebbüléssel fogadta a hírt – olvasható a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.

A férfi háláját nem csak szóban fejezte ki: levelet írt az Orosházi Rendőrkapitányság vezetőjének, amelyben köszönetet mondott a lelkiismeretes munkáért. A rendőrök számára mindennapos feladat, hogy segítséget nyújtsanak, mégis külön öröm számukra, amikor munkájuk elismerést vált ki.