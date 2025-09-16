szeptember 16., kedd

Köszönet

2 órája

A rendőrök segítettek, de a folytatás őket is meglepte

Címkék#köszönet#rendőrség#Orosházi Rendőrkapitányság

Szerencsésen zárult egy pénztárca elvesztésének története Orosházán. Egy férfi minden iratával és pénzével együtt vesztette el a tárcáját, ám a rendőrök gyors és alapos munkájának köszönhetően rövid időn belül visszakapta.

Beol.hu

A városi rendőrkapitányság vizsgálója, Janostyák Tibor rendőr zászlós, valamint Nyitrai Attila informatikus elemezték a térfigyelő kamerák felvételeit, kiderítették, kik vitték magukkal a talált tárgyat, majd felvették velük a kapcsolatot. Így a tárca épségben visszakerült a tulajdonoshoz, aki nagy megkönnyebbüléssel fogadta a hírt – olvasható a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.

A férfi háláját nem csak szóban fejezte ki: levelet írt az Orosházi Rendőrkapitányság vezetőjének, amelyben köszönetet mondott a lelkiismeretes munkáért. A rendőrök számára mindennapos feladat, hogy segítséget nyújtsanak, mégis külön öröm számukra, amikor munkájuk elismerést vált ki.  

Megköszönte a rendőrség munkáját a férfi. Fotó: Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldala

 

 

