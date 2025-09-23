szeptember 23., kedd

Mai évfordulók
Figyelem, nagy változás jön a békéscsabai közlekedésben!

Címkék#Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság#rendőrség#Tulipán utca#Kazinczy utca

Szerdánként kell majd nagyon figyelni.

Vincze Attila

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság karos forgalomirányító képzést tart rendőreinek. Az elméleti rész már lezajlott, a gyakorlati feladatokat pedig a következő hetekben hajtják majd végre Békéscsabán – közölte a Békés vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.

Rendőrök az elméleti oktatás közben
A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrei az elméleti oktatás közben. Fotó: Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldala
  • Időpontok: szeptember 24. – október 29. között, minden szerdán
  • Idő: 8:00 – 14:00
  • Helyszín: Andrássy út – Tulipán utca – Kazinczy utca kereszteződése

Mint írták, ez idő alatt a jelzőlámpákat kikapcsolják, és a rendőreik irányítják a forgalmat. Kérik a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal közelítsék meg a helyszínt, és figyeljék a rendőrök karjelzéseit!

 

 

