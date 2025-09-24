Már reggel rendőrök lepték el a kereszteződést, ezért küldték őket oda – galériával, videóval

Ahogy korábban jeleztük, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság karos forgalomirányító képzést tart rendőreinek. Az elméleti rész már lezajlott, a gyakorlati feladatokat pedig a következő hetekben hajtják végre Békéscsabán, az Andrássy út – Tulipán utca – Kazinczy utca kereszteződésében. A rendőri irányítás szerdán reggel 8-kor kezdődött el a helyszínen.

Több héten át rendőri irányítás lesz szerdánként Békéscsaba egyik legforgalmasabb kereszteződésében. Fotó: Beol.hu

A rendőri irányítás csak bizonyos napokon lesz érvényben

Deményné Tűri Zsanett r. százados, sajtóreferens a Beol.hu kérdésére elmondta, a rendőri irányítás egy gyakorlati képzés része, amire azért is van szükség, mert Békéscsabán, illetve Békés vármegyében sem jellemző az, hogy rendőr irányítaná a forgalmat. Kiemelte, hogy éppen ezért sok kollégájuk kiesik a gyakorlatból, ezért találták ki azt, hogy gyakorlati képzésen elevenítik fel időről időre a tudásukat, hiszen bármikor szükség lehet arra, hogy forgalmat kell irányítani, legyen szó akár egy balesetről, akár egy ideiglenes forgalomkorlátozásról.

Hozzátette, hogy ez a gyakorlatban úgy történik majd, hogy egészen szeptember 24-től október 29-ig minden szerdán 8 órától 14 óráig az Andrássy út – Tulipán utca – Kazinczy utca kereszteződésében kikapcsolják a jelzőlámpákat és rendőrök irányítják a forgalmat.

A rendőrség kéri az arra közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal közelítsék meg a helyszínt, és figyeljék a rendőrök karjelzéseit.