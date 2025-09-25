Rendőri akció – gyanús növényi anyag került elő

Kábítószergyanús növényi törmeléket találtak a rendőrök egy dévaványai fiúnál szerdán a délutáni órákban.

Kábítószert találtak egy dévaványai fiúnál. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

A fiatalt előállították a rendőrkapitányságra, ahol a gyorsteszt kábítószerfogyasztást jelzett nála. Kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt indult ellene büntetőeljárás, a lefoglalt növényi törmelék hatóanyag-tartalmát szakértő vizsgálja meg.