Kábítószer
58 perce
Rendőri akció – gyanús növényi anyag került elő
Kábítószergyanús anyagot találtak egy dévaványai fiúnál.
Kábítószergyanús növényi törmeléket találtak a rendőrök egy dévaványai fiúnál szerdán a délutáni órákban.
A fiatalt előállították a rendőrkapitányságra, ahol a gyorsteszt kábítószerfogyasztást jelzett nála. Kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt indult ellene büntetőeljárás, a lefoglalt növényi törmelék hatóanyag-tartalmát szakértő vizsgálja meg.
