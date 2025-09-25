Intézkedtek a tűzoltók
19 perce
Ráborult fa a kétszintes házra, azonnal hívták a tűzoltókat
Egy kétszintes lakóingatlanra dőlt egy nagy méretű fa.
Egy kétszintes lakóingatlanra dőlt egy nagy méretű fa szerda délután Békéssámsonon, a Szabadság utcában.
A helyszínre riasztott tótkomlósi önkormányzati tűzoltók magasból mentő és kézi láncfűrész segítségével eltávolították a fát a tetőről. Az eset során személyi sérülés nem történt.
Ezt ne hagyja ki!Motorral elhajtott
1 órája
Támadója megtaposta, megrúgta, életveszélyben került a kórházba
Ezt ne hagyja ki!Önbíráskodás
2 órája
Brutálisan megverték és betuszkolták egy kocsiba a milliókkal menekülő férfit
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre