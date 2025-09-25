Ráborult fa a kétszintes házra, azonnal hívták a tűzoltókat

Egy kétszintes lakóingatlanra dőlt egy nagy méretű fa szerda délután Békéssámsonon, a Szabadság utcában.

Lakóingatlanra dőlt egy nagy méretű fa, riasztották a tűzoltókat. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

A helyszínre riasztott tótkomlósi önkormányzati tűzoltók magasból mentő és kézi láncfűrész segítségével eltávolították a fát a tetőről. Az eset során személyi sérülés nem történt.