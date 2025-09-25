szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

17°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Intézkedtek a tűzoltók

1 órája

Ráborult fa a kétszintes házra, azonnal hívták a tűzoltókat

Címkék#fa#Békéssámson#ház#tető#tűzoltók

Egy kétszintes lakóingatlanra dőlt egy nagy méretű fa.

Beol.hu

Egy kétszintes lakóingatlanra dőlt egy nagy méretű fa szerda délután Békéssámsonon, a Szabadság utcában. 

Lakóingatlanra dőlt egy nagy méretű fa, riasztották a tűzoltókat. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

A helyszínre riasztott tótkomlósi önkormányzati tűzoltók magasból mentő és kézi láncfűrész segítségével eltávolították a fát a tetőről. Az eset során személyi sérülés nem történt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu