Hátulról letámadta, majd ellopta a nő táskáját, benne kétmillió forinttal
A támadó egy közel kétmillió forint készpénzt tartalmazó táskát tulajdonított el a nyílt utcán. A rablás miatt a férfit letartóztatták.
Rablás bűntette miatt kezdeményezte az Orosházi Járási Ügyészség egy 27 éves büntetlen előéletű orosházi férfi letartóztatását, aki még 2024 decemberében az utcán, útonálló módon rabolt ki egy orosházi nőt – közölte a Békés Vármegyei Főügyészség.
A rablás során közel kétmillió forintot zsebelt be a férfi
A férfi 2024. december 18-án, a hajnali órákban Orosházán, a Kossuth téren odalépett egy helyi nőhöz, amint az éppen a gépkocsijába készült beszállni; hátulról megütötte, majd dulakodni kezdtek, amelynek során a támadó több alkalommal ismét megütötte a sértettet, aki ennek következtében a földre esett. Ezt kihasználva a férfi kivette a gépkocsi hátsó üléséről a sértett kézi táskáját, amelyben ekkor több mint 1 800 000 forint készpénz volt. A sértett ezzel egy időben felkelt a földről és megpróbálta a táskáját visszaszerezni, erre a férfi megütötte, melytől a sértett ismét a földre esett, a férfi pedig a táskával elszaladt.
Tartani lehetett a férfi elszökésétől is
A férfi terhére a letartóztatás több különös feltétele is megállapítható volt: megalapozottan tartani lehetett a szökésétől, elrejtőzésétől, de attól is, hogy a még ki nem hallgatott tanúk jogellenes befolyásolásával, megfélemlítésével vagy a tárgyi bizonyítási eszközök elrejtésével, megsemmisítésével a bizonyítás eredményét veszélyeztetné. A Gyulai Járásbíróság nyomozási bírója, egyetértve a járási ügyészség indítványával, 1 hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.
