Vád

3 órája

100 ezerért segített tisztára mosni milliókat

Mindössze százezer forintért vállalta, hogy bankszámláján keresztül futtassák át egy bűnöző pénzét. A 42 éves újkígyósi nőt pénzmosással vádolják, ügyében már vádat emelt az ügyészség.

Papp Gábor

Egy újkígyósi nő közreműködésével több millió forintnyi csalásból származó összeget mozgattak meg tavaly Békéscsabán. A pénzmosás során a nő bankszámlát nyitott, majd az oda érkező pénzt készpénzben felvette és átadta társának.

Pénzmosásban segédkezett a nő.
Pénzmosásban közreműködött a nő. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Pénzmosás 100 ezerért

A nő tavaly március 20-án Békéscsabán, az egyik pénzintézet fiókjában ismeretlen személy kérésére, anyagi juttatás reményében bankszámlát nyitott, amely felett kizárólag neki volt rendelkezési jogosultsága. A bankszámlát azért nyitotta meg, mert a nő ismeretlen társával megállapodott abban, hogy a rendelkezésére bocsátja a bankszámláját abból a célból, hogy azon bűncselekményből származó pénzt írjanak jóvá. 

A számlára a számlanyitást követően nem sokkal, tavaly április 2-án 4 millió 200 ezer forint összegű jóváírás érkezett egy férfi számlájáról, akit a nő nem ismert, vele sem üzleti, sem más kapcsolatban nem állt, és aki bűncselekmény – információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás – áldozata lett, a terhelt számlájára a tudta és beleegyezése nélkül történt az utalás. 

Nem is ismerte a férfit

A nő, ismeretlen társa felhívására, a bűncselekmény elkövetéséből származó összeg egészét a bankfiókban készpénzben felvette, majd azt az ismeretlen társának átadta, akitől 100 ezer forintot kapott a közreműködésért, a pénzmosásért – tájékoztatott a Békés Vármegyei Főügyészség.

Pénzmosás bűntette miatt emelt vádat a Békéscsabai Járási Ügyészség és vádiratában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a 42 éves büntetlen előéletű újkígyósi nővel szemben.

 

 

