szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

17°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

58 perce

Tiltott fegyverrel, tiltott időpontban csapott le a trófeás gímszarvasra az orvvadász

Címkék#Gyulai Járási Ügyészség#orvvadászat#orvvadász#vadászat

Egy trófeás gímszarvast lőtt le tiltott módon egy férfi Okány közelében. A Gyulai Járási Ügyészség orvvadászat miatt emelt vádat ellene.

Beol.hu

Orvvadászat miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség egy 38 éves, büntetlen előéletű okányi férfi ellen. A vadász éjszakai lövésre alkalmas, hőkamerás céltávcsővel felszerelt puskát használt, és olyan időpontban vadászott, amikor ez tilos, így sikerült elejtenie egy trófeás gímszarvas bikát – írta pénteki közleményében a Békés Vármegyei Főügyészség.

Orvvadászat áldozata lett egy éjjel a trófeás gímszarvas bika
Orvvadászat miatt felel a férfi, aki éjjel lőtt ki egy gímszarvas bikát. Illusztráció: Shutterstock

Orvvadászat speciális távcsővel

A férfi a történtek idején egy okányi vadásztársaság tagja volt. 2024. szeptember 4-én kora este egyéni nagyvad vadászatra indult a társaság területén, a Bugyi-dűlőben. 21 óra körül, a speciális távcsővel felszerelt vadászpuskával két lövéssel elejtette a gímszarvast.

A vad védelméről és a vadászatról szóló jogszabályok kimondják, hogy a vad és élőhelyének védelme érdekében tilos olyan eszközökkel vadászni, mint az éjszakai lövésre alkalmas hőkamerás céltávcső.

Ilyet csak külön vadászati hatósági engedéllyel lehet használni, kizárólag vaddisznóra vagy kisebb vadra, például állategészségügyi okból, vagy az állomány hatékony szabályozása érdekében. 

A jogszabály azt is tiltja, hogy a vadász a csillagászati napnyugtát követő, illetve a napkeltét megelőző egy órában lőjön vadra.

Tárgyalás nélkül ítélnék el

Az ügyészség indítványa szerint az orvvadászattal megvádolt férfit a bíróság tárgyalás nélkül, az iratok alapján pénzbüntetésre ítélje, kobozza el tőle a tiltott eszközt – a lőfegyvert és a hőkamerás céltávcsövet –, valamint kötelezze a 250 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére. A nyomozás során a Sarkadi Rendőrkapitányság már visszavonta a vadász fegyvertartási engedélyét.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu