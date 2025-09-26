Tiltott fegyverrel, tiltott időpontban csapott le a trófeás gímszarvasra az orvvadász

Orvvadászat miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség egy 38 éves, büntetlen előéletű okányi férfi ellen. A vadász éjszakai lövésre alkalmas, hőkamerás céltávcsővel felszerelt puskát használt, és olyan időpontban vadászott, amikor ez tilos, így sikerült elejtenie egy trófeás gímszarvas bikát – írta pénteki közleményében a Békés Vármegyei Főügyészség.

Orvvadászat miatt felel a férfi, aki éjjel lőtt ki egy gímszarvas bikát. Illusztráció: Shutterstock

Orvvadászat speciális távcsővel

A férfi a történtek idején egy okányi vadásztársaság tagja volt. 2024. szeptember 4-én kora este egyéni nagyvad vadászatra indult a társaság területén, a Bugyi-dűlőben. 21 óra körül, a speciális távcsővel felszerelt vadászpuskával két lövéssel elejtette a gímszarvast.

A vad védelméről és a vadászatról szóló jogszabályok kimondják, hogy a vad és élőhelyének védelme érdekében tilos olyan eszközökkel vadászni, mint az éjszakai lövésre alkalmas hőkamerás céltávcső.

Ilyet csak külön vadászati hatósági engedéllyel lehet használni, kizárólag vaddisznóra vagy kisebb vadra, például állategészségügyi okból, vagy az állomány hatékony szabályozása érdekében.

A jogszabály azt is tiltja, hogy a vadász a csillagászati napnyugtát követő, illetve a napkeltét megelőző egy órában lőjön vadra.

Tárgyalás nélkül ítélnék el

Az ügyészség indítványa szerint az orvvadászattal megvádolt férfit a bíróság tárgyalás nélkül, az iratok alapján pénzbüntetésre ítélje, kobozza el tőle a tiltott eszközt – a lőfegyvert és a hőkamerás céltávcsövet –, valamint kötelezze a 250 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére. A nyomozás során a Sarkadi Rendőrkapitányság már visszavonta a vadász fegyvertartási engedélyét.