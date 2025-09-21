szeptember 21., vasárnap

Delta-akció

2 órája

Eszméletlen mennyiség: nyolc zsák kendert foglaltak le egy tanyán – helyszíni fotók

Címkék#rendőrség#drog#növény#tanya#kender

Nyolc zsák, összesen 174 kilogramm szárított növényt foglaltak le a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályának munkatársai szeptember 15-én egy békéscsabai férfitól.

Papp Gábor
A férfi nem kis mennyiségben termesztette a drogot

Forrás: Police.hu

Mint az a rendőrség közleményében olvasható, a gyanú szerint a férfi drogot tartalmazó kendert termesztett a tanyáján, amikor kutatást tartottak nála, 21 élő tő, illetve kisebb kiszerelésekben szárított, őrölt kender is volt ott. 

Kendertermesztőre csaptak le a rendőrök

Fotók: Police.hu

A Delta-program keretében tartott akcióban a nyomozók lefoglalták mindezt és a termesztéshez használt eszközöket. Az adatok szerint az anyagból másokhoz is került, a termelő eladhatott a növényi törmelékből, őrleményből. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt vette őrizetbe a férfit.


 

 

