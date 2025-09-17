szeptember 17., szerda

Rendőri intézkedés

42 perce

Nem tévedett a gyorsteszt, totál beállt a férfi

A Sarkadi Rendőrkapitányság rendőrei előállítottak egy férfit, aki nem volt teljesen tiszta.

Beol.hu

A Sarkadi Rendőrkapitányság rendőrei kedden este előállítottak egy 30 éves sarkadi férfit, akinél a gyorsteszt kábítószer-fogyasztást jelzett. 

Red,And,Blue,Flashing,Lights,On,Police,Cars,At,A
A rendőrök kedden este intézkedtek. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A rendőrkapitányság kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt büntetőeljárást indított ellene.

 

