Rendőri intézkedés
42 perce
Nem tévedett a gyorsteszt, totál beállt a férfi
A Sarkadi Rendőrkapitányság rendőrei előállítottak egy férfit, aki nem volt teljesen tiszta.
A Sarkadi Rendőrkapitányság rendőrei kedden este előállítottak egy 30 éves sarkadi férfit, akinél a gyorsteszt kábítószer-fogyasztást jelzett.
A rendőrkapitányság kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt büntetőeljárást indított ellene.
Ezt ne hagyja ki!Temetéséről később intézkednek
1 órája
Kunát gyászolja családja, a sportolók és a vállalkozók közössége is
