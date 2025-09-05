Menekül a börtön elől a mongol, de nagyon keresik

A Gyulai Törvényszéken közölték, egy mongol férfit köröz a Szarvasi Rendőrkapitányság. Doljinsuren Enkhbaatar 1984. február 12-én született Ulanbatorban. A most 41 éves mongol férfit ittas vezetés miatt körözi a rendőrség.

A mongol férfit ittas vezetés miatt körözik. Fotó: police.hu

Az elfogatóparancsot a Gyulai Törvényszék adta ki a mongol férfi ellen

Doljinsuren Enkhbaatar körözését még a Gyulai Törvényszék rendelte el 2024. július elsején. A mongol férfit azóta sem találják, az elfogatóparancs továbbra is érvényben van.

Aki bármit tud a férfiról, hívja a 66/562-220-as telefonszámot!

Egy toplistás bűnözőt is keresnek

Még mindig tart a hajsza a toplistás csabai bűnöző ellen, sok van a rovásán. Három elfogatóparanccsal is büszkélkedhet a békéscsabán született férfi. Csurár Jánost lopás, hamis vád, és kábítószer birtoklása miatt keresik.

Persze, ha toplistás bűnözőkről van szó, nem kell messzire menni a másik nem képviselői kapcsán sem. Például nem semmi bűnlajstroma van annak a gyulai nőnek, akit lassan már mindenki keres. Lévai Katalin ellen egyszerre hét körözés is érvényben van, köztük három európai elfogatóparancs is.