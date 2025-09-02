Eladásra kínálták azt a házat, ahol meggyilkolták a miskei kislányt

– Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, elfogták Miskén azt a 24 éves férfit, akit a 22 hónapos miskei kislány halála miatt köröztek. Nevelőapát, J. Dávidot kedden 11 órakor fogták el a rendőrök, a Hirős kommandósok közreműködésével. A kislány eltűnéséről hétfő reggel érkezett a bejelentés a hatóságokhoz. A család ismerősei már a kezdetektől attól tartottak, hogy tragédia történhetett. Sajnos félelmeik beigazolódtak: mint később kiderült, a miskei kislány gyilkosság áldozata lett.

A miskei kislányt itt gyilkolta meg nevelőapja. Fotó: baon.hu

A miskei kislányt egy eladásra kínált házban gyilkolták meg

– Hétfőn a rendőrség a polgárőrökkel közösen keresni kezdte az eltűnt kislányt, napközben rengeteg civil is csatlakozott hozzájuk. A kislány holttestét végül egy szemétdombon, rongyokba tekerve találták meg a család házától alig néhány száz méterre. A gyilkossággal a kislány nevelőapját, J. Dávidot gyanúsították, aki ellen hétfő este hajtóvadászat indult. A férfit végül kedden délelőtt elfogták – olvasható a baon.hu cikkében.

A lakatlan házat rendőrök őrzik

Mint írják, a keresésben résztvevő egyik anyuka és lánya elmondása szerint a nevelőapa régóta drogozott. Horváth László, országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos pedig Facebook-posztjában megerősítette, hogy felmerült a gyanúja, hogy a tragédiában a kábítószer is szerepet játszhatott. A hírportál információi szerint a lakatlan családi házat, ahol a kommandósok kedden délelőtt elfogták a gyilkost és szeretőjét, rendőrök őrzik, és a településen a rendőrök több autóval járőröznek, nehogy lincselés történjen.

A miskei tragédia helyszínén, annál a háznál, ahonnan a 22 hónapos kislány eltűnt, kedden este 7 órától megemlékezést tartanak.

