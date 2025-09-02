szeptember 2., kedd

Tragédia

1 órája

Eladásra kínálták azt a házat, ahol meggyilkolták a miskei kislányt

Címkék#Miske#demonstráció#gyilkosság#kék hírek#megemlékezés

Hétfőn szörnyű tragédia bontakozott ki: gyilkosság áldozata lett egy kislány. Kedd este a helyiek megemlékezést tartanak a miskei kislány otthonánál, majd demonstrációt tartanak a dílerek ellen.

Beol.hu

– Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, elfogták Miskén azt a 24 éves férfit, akit a 22 hónapos miskei kislány halála miatt köröztek. Nevelőapát, J. Dávidot kedden 11 órakor fogták el a rendőrök, a Hirős kommandósok közreműködésével. A kislány eltűnéséről hétfő reggel érkezett a bejelentés a hatóságokhoz. A család ismerősei már a kezdetektől attól tartottak, hogy tragédia történhetett. Sajnos félelmeik beigazolódtak: mint később kiderült, a miskei kislány gyilkosság áldozata lett.

A miskei kislány meggyilkolásának helyszíne.
A miskei kislányt itt gyilkolta meg nevelőapja. Fotó: baon.hu

A miskei kislányt egy eladásra kínált házban gyilkolták meg

– Hétfőn a rendőrség a polgárőrökkel közösen keresni kezdte az eltűnt kislányt, napközben rengeteg civil is csatlakozott hozzájuk. A kislány holttestét végül egy szemétdombon, rongyokba tekerve találták meg a család házától alig néhány száz méterre. A gyilkossággal a kislány nevelőapját, J. Dávidot gyanúsították, aki ellen hétfő este hajtóvadászat indult. A férfit végül kedden délelőtt elfogták – olvasható a baon.hu cikkében.

A lakatlan házat rendőrök őrzik

Mint írják, a keresésben résztvevő egyik anyuka és lánya elmondása szerint a nevelőapa régóta drogozott. Horváth László, országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos pedig Facebook-posztjában megerősítette, hogy felmerült a gyanúja, hogy a tragédiában a kábítószer is szerepet játszhatott. A hírportál információi szerint a lakatlan családi házat, ahol a kommandósok kedden délelőtt elfogták a gyilkost és szeretőjét, rendőrök őrzik, és a településen a rendőrök több autóval járőröznek, nehogy lincselés történjen.

A miskei tragédia helyszínén, annál a háznál, ahonnan a 22 hónapos kislány eltűnt, kedden este 7 órától megemlékezést tartanak.

A gyilkosság helyszínéről készült fotógalériát, és az itt készült videót a baon.hu cikkében láthatjuk.

 

 

