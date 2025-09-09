1 órája
Mindent felperzseltek a lángok: a pusztító tűz nyomába eredtünk Mezőhegyesen – galériákkal, videókkal
Újra és újra erőt akar mutatni a tűz annak a pokoli pusztításnak a közepén, ahol hétfőről keddre virradóra leégett egy vállalkozás raktára és a telephelyen is komoly károk keletkeztek. A mezőhegyesi tűz helyszínén járva azt láttuk, itt-ott fellobbannak a lángok, ám a tűzfészkek felszámolását a tűzoltók megállás nélkül végzik. A kárfelszámolás is elkezdődött.
Egy 2400 négyzetméter alapterületű raktárépület kapott lángra és égett teljes terjedelmében, valamint mintegy kétezer négyzetméteren raklapok is lángra kaptak Mezőhegyesen hétfőn este. A mezőhegyesi tűzhöz több városból érkező tűzoltók gyakorlatilag egész éjjel megfeszített küzdelmet folytattak, hogy sikerüljön eloltani a lángokat.
Mezőhegyesi tűz: egy családi vállalkozás raktárában csaptak fel a lángok
A kerti tavakkal, csepegtető rendszerekkel, öntözéstechnikai felszerelésekkel foglalkozó családi vállalkozás raktárában ütött ki a tűz hétfőn és a fémszerkezetes épületből a 2000 négyzetméteres területen lévő raklapokra átterjedve óriási lángok csaptak fel. Egész éjszaka pokoli küzdelmet folytattak a környék szinte minden településéről érkező tűzoltók. Példás összefogás alakult ki az oltáshoz szükséges vízutánpótlás érdekében. A területet a rendőrség lezárta, hogy az oltást semilyen irányból semmi és senki ne akadályozhassa. Ahogy az ilyenkor jellemző, katasztrófaturisták, kíváncsiskodók lepik el a környéket – ez történt Mezőhegyesen a Hársfa utca körül is.
Füst, néhány tűzfészek ad munkát a tűzoltóknak
Kedden még mi is találkoztunk bámészkodókkal a pokoli pusztítás helyszínén. A tűzoltók tették a dolgukat, a fém lemezraktár megolvadt, megroggyant szerkezetének a közepén hol itt, hol ott felcsaptak a tűznyelvek, a füst is folyamatosan utat tört magának a romok alól. A tűzoltók ezeknek a felszámolásán dolgoztak, miközben a család, a hozzátartozók, a segítők megkezdték a károk felszámolását. A vállalkozás, a család nevében Fekete Rebeka posztolt a tűzeset kapcsán.
A hír igaz, egy egész élet munkája égett porig, tegnap a vállalkozásunk raktárépülete eddig nem ismert okból lángra kapott, a benne lévő árúkészlet teljesen felégett. Szerencsére személyi sérülés és a környező házak, épületek nem sérültek, a mérhetetlen sokkon kívül, amit mindenkinek át kellett élnie, amit ezúton is nagyon sajnálunk! Köszönjük a tűzoltók, rendőrök, polgárőrök, a helyi önkormányzat, a helyi és környező gazdasági vállalkozások munkáját, akik erejükön felül segítettek megfékezni a lángokat!
Példát mutattak a segítők a bajban
„Köszönjük a rengeteg barát, ismerős, ismeretlen önzetlen segítségét, a rengeteg ételt, italt a helyi éttermeknek, boltosoknak! Kérek mindenkit tartsa tiszteletben azt, hogy jelenleg ennél többet nem tudunk nyilatkozni, van elég bajunk, mert amit mi önerőből 20 év alatt felépítettünk megannyi erő és önfeláldozás által elég nagy fájdalom, hogy egy részét elveszítettük” – fogalmazott keddi bejegyzésében.
Mindenki összefogott – mondta a polgármester
Pap István Tibor polgármester kedd reggel azt nyilatkozta hírportálunknak, hogy a mezőhegyesi tűzeset kapcsán, hogy ő is az összefogásra látott jó példát a legnehezebb órákban.
– Hálásak vagyunk a hősiesen küzdő tűzoltóknak, valamint a munkájukat segítő rendőrségnek, mentősöknek, polgárőröknek és a helyi lakosoknak. Külön köszönet illeti a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-t, a Papp József Kft.-t, Hajdara Tamást, Paulik Árpádot és Deák Hajnalkát, valamint a vállalkozások munkavállalóit, akik kitartó munkájukkal hozzájárultak a folyamatos, nagy mennyiségű víz biztosításához. Köszönjük az MVM és az Alföldvíz munkatársainak segítségét, valamint a helyi MOL-kút együttműködését. Hálásak vagyunk továbbá mindazoknak a magánszemélyeknek és vállalkozásoknak, akik étellel és itallal támogatták az oltásban résztvevőket. A szakemberek véleménye szerint ritkán tapasztalható példátlan összefogást tanúsítottak azok, akik valóban segítséget nyújtottak – jelent meg ez a bejegyzés az önkormányzat oldalán.
Még kedden reggel is dolgoztak a tűzoltók
Az eset körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A katasztrófavédelmi mobil labor nem mutatott ki olyan értéket, amely közvetlenül veszélyt jelentett volna a környék lakosságára.
