Késő éjjel is küzdöttek a tűzoltók: lángtenger tombolt Mezőhegyesen – galériával, videóval

Mezőhegyesen, a Hársfa utcában csaptak fel a lángok hétfőn 18 óra körül: az utcát lezárták. A mezőhegyesi tűznél hatalmas volt a füst és nagyon sok tűzoltó érkezett a helyszínre. Egy raktár épületében keletkezett a tűz, ahol műanyag termékeket tároltak. A 2400 négyzetméteres raktár teljes terjedelmében égett, valamint 2000 négyzetméteren raklapok is voltak, azokra is átterjedt a tűz.

A mezőhegyesi tűz hatalmas területen tombolt, a lángok megvilágították az éjszakát. Fotó: olvasói fotó

22 óra után körülhatárolták a lángokat

A Katasztrófavédelem este fél 11-kor adta hírül, hogy a tűzoltók tizenkét vízsugárral körülhatárolták a lángokat a Hársfa utcában, ahol egy kétezer-négyszáz négyzetméter alapterületű raktárépület teljes terjedelmében ég, valamint mintegy kétezer négyzetméteren raklapok is kigyulladtak. A mezőkovácsházi, az orosházi, a hódmezővásárhelyi és a makói hivatásos, valamint a tótkomlósi önkormányzati és a battonyai önkéntes tűzoltók oltották a lángokat.

Mezőhegyesi tűz: hatvan tűzoltó emberfeletti munkája

Az OrosCafé munkatársa a helyszínen megtudta, 4-es kiemelt riasztás mellett nyolc gépjárműfecskendő, négy vízszállító, kettő magasból mentő, hatvan tűzoltó dolgozott az oltási munkálatokban, köztük hivatásos, önkéntes és önkormányzati tűzoltók. Információik szerint átmenetileg nem volt áram a környék mintegy 150 fogyasztóhelyén.