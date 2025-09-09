szeptember 9., kedd

Ádám névnap

18°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pusztítás

1 órája

Késő éjjel is küzdöttek a tűzoltók: lángtenger tombolt Mezőhegyesen – galériával, videóval

Címkék#Katasztrófavédelem#mezőhegyesen hársfa#tűzoltó#láng#tűz

A késő éjszakai órákban is emberfeletti erővel küzdöttek a lángok ellen a hatalmas dél-békési tűznél. A mezőhegyesi tűzben egy raktár és 2000 négyzetméteren raklapok égtek.

Beol.hu

Mezőhegyesen, a Hársfa utcában csaptak fel a lángok hétfőn 18 óra körül: az utcát lezárták. A mezőhegyesi tűznél hatalmas volt a füst és nagyon sok tűzoltó érkezett a helyszínre. Egy raktár épületében keletkezett a tűz, ahol műanyag termékeket tároltak. A 2400 négyzetméteres raktár teljes terjedelmében égett, valamint 2000 négyzetméteren raklapok is voltak, azokra is átterjedt a tűz.

Mezőhegyesi tűz: egy raktár és raklapok égtek
A mezőhegyesi tűz hatalmas területen tombolt, a lángok megvilágították az éjszakát. Fotó: olvasói fotó

22 óra után körülhatárolták a lángokat

A Katasztrófavédelem este fél 11-kor adta hírül, hogy a tűzoltók tizenkét vízsugárral körülhatárolták a lángokat  a Hársfa utcában, ahol egy kétezer-négyszáz négyzetméter alapterületű raktárépület teljes terjedelmében ég, valamint mintegy kétezer négyzetméteren raklapok is kigyulladtak. A mezőkovácsházi, az orosházi, a hódmezővásárhelyi és a makói hivatásos, valamint a tótkomlósi önkormányzati és a battonyai önkéntes tűzoltók oltották a lángokat. 

Mezőhegyesi tűz: hatvan tűzoltó emberfeletti munkája

Az OrosCafé munkatársa a helyszínen megtudta, 4-es kiemelt riasztás mellett nyolc gépjárműfecskendő, négy vízszállító, kettő magasból mentő, hatvan tűzoltó dolgozott az oltási munkálatokban, köztük hivatásos, önkéntes és önkormányzati tűzoltók. Információik szerint átmenetileg nem volt áram a környék mintegy 150 fogyasztóhelyén. 

Tűz tombol Mezőhegyesen

Fotók: Olvasói felvétel

A tűz keletkezésének okát vizsgálják, egy embert füstmérgezés miatt kórházba vittek.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu