4 órája
Késő éjjel is küzdöttek a tűzoltók: lángtenger tombolt Mezőhegyesen – galériával, videóval
A késő éjszakai órákban is emberfeletti erővel küzdöttek a lángok ellen a hatalmas dél-békési tűznél. A mezőhegyesi tűzben egy raktár és 2000 négyzetméteren raklapok égtek.
Mezőhegyesen, a Hársfa utcában csaptak fel a lángok hétfőn 18 óra körül: az utcát lezárták. A mezőhegyesi tűznél hatalmas volt a füst és nagyon sok tűzoltó érkezett a helyszínre. Egy raktár épületében keletkezett a tűz, ahol műanyag termékeket tároltak. A 2400 négyzetméteres raktár teljes terjedelmében égett, valamint 2000 négyzetméteren raklapok is voltak, azokra is átterjedt a tűz.
22 óra után körülhatárolták a lángokat
A Katasztrófavédelem este fél 11-kor adta hírül, hogy a tűzoltók tizenkét vízsugárral körülhatárolták a lángokat a Hársfa utcában, ahol egy kétezer-négyszáz négyzetméter alapterületű raktárépület teljes terjedelmében ég, valamint mintegy kétezer négyzetméteren raklapok is kigyulladtak. A mezőkovácsházi, az orosházi, a hódmezővásárhelyi és a makói hivatásos, valamint a tótkomlósi önkormányzati és a battonyai önkéntes tűzoltók oltották a lángokat.
Mezőhegyesi tűz: hatvan tűzoltó emberfeletti munkája
Az OrosCafé munkatársa a helyszínen megtudta, 4-es kiemelt riasztás mellett nyolc gépjárműfecskendő, négy vízszállító, kettő magasból mentő, hatvan tűzoltó dolgozott az oltási munkálatokban, köztük hivatásos, önkéntes és önkormányzati tűzoltók. Információik szerint átmenetileg nem volt áram a környék mintegy 150 fogyasztóhelyén.
Képeken a mezőhegyesi pusztító tűzFotók: bekes.katasztrofavedel.hu
Az összefogást emelte ki a polgármester
Pap István Tibor, a város polgármestere hírportálunknak elmondta, a tűzoltók hősies hozzáállással végezték munkájukat és ez viszonylag megnyugtatta a környékben lakókat. A tűzeset helyszínének közelében három tűzcsap is található, a tűzoltók innen, az Alföldvíz Zrt. hálózatából vételezték a vizet. A rendszer emiatt olyan igénybevételnek volt kitéve, hogy a polgármester segítséget kért a Ménesbirtoktól, ahonnan 20-30 köbméteres víztartályokkal érkezett a segítség.
Tűz tombol MezőhegyesenFotók: Olvasói felvétel
A tűz keletkezésének okát vizsgálják, egy embert füstmérgezés miatt kórházba vittek.
Óriási füst lepte el a várost, hatalmas területen tombol a tűz - galériával, videóval
Aggódni nem kell, de a kupakok után megint nagy változás jön a műanyag palackoknál