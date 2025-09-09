Mindent felperzseltek a lángok: a pusztító tűz nyomába eredtünk Mezőhegyesen – galériákkal, videókkal

Egy 2400 négyzetméter alapterületű raktárépület kapott lángra és égett teljes terjedelmében, valamint mintegy kétezer négyzetméteren raklapok is lángra kaptak Mezőhegyesen hétfőn este. A mezőhegyesi tűzhöz több városból érkező tűzoltók gyakorlatilag egész éjjel megfeszített küzdelmet folytattak, hogy sikerüljön eloltani a lángokat.

A mezőhegyesi tűzhöz hasonló már régen volt a vármegyében, gyakorlatilag mindent elpusztítottak a lángok.

Forrás: katasztofavedelem.hu

Mezőhegyesi tűz: egy családi vállalkozás raktárában csaptak fel a lángok

A kerti tavakkal, csepegtető rendszerekkel, öntözéstechnikai felszerelésekkel foglalkozó családi vállalkozás raktárában ütött ki a tűz hétfőn és a fémszerkezetes épületből a 2000 négyzetméteres területen lévő raklapokra átterjedve óriási lángok csaptak fel. Egész éjszaka pokoli küzdelmet folytattak a környék szinte minden településéről érkező tűzoltók. Példás összefogás alakult ki az oltáshoz szükséges vízutánpótlás érdekében. A területet a rendőrség lezárta, hogy az oltást semilyen irányból semmi és senki ne akadályozhassa. Ahogy az ilyenkor jellemző, katasztrófaturisták, kíváncsiskodók lepik el a környéket – ez történt Mezőhegyesen a Hársfa utca körül is.

Füst, néhány tűzfészek ad munkát a tűzoltóknak

Kedden még mi is találkoztunk bámészkodókkal a pokoli pusztítás helyszínén. A tűzoltók tették a dolgukat, a fém lemezraktár megolvadt, megroggyant szerkezetének a közepén hol itt, hol ott felcsaptak a tűznyelvek, a füst is folyamatosan utat tört magának a romok alól. A tűzoltók ezeknek a felszámolásán dolgoztak, miközben a család, a hozzátartozók, a segítők megkezdték a károk felszámolását. A vállalkozás, a család nevében Fekete Rebeka posztolt a tűzeset kapcsán.