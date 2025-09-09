Fojtogatta, aztán fel is gyújtotta áldozatát, pedig akkor még életben volt

A tényállás szerint a mezőhegyesi gyilkosság előzménye az volt, hogy a sértett korábban megverte a mostani ügyben vádlottként szereplő testvérpárt, egy 28 és egy 37 éves férfit. A 28 éves férfi ezért aztán elhatározta, hogy bosszút áll, többször is hangoztatta, hogy megöli későbbi áldozatát.

Jogerős ítélet született a közel három évvel ezelőtti mezőhegyesi gyilkosság ügyében, amikor a az elsőrendű vádlott felgyújtotta áldozatát. Fotó:Illusztráció

Együtt indultak haza, ekkor hozta meg végzetes döntését a gyilkos

2022. november 2-án a sértett az egyik mezőhegyesi presszóban italozott, lerészegedett. A két vádlott, a testvérpár később érkezett a lokálba, szintén inni kezdtek, de a felek nem balhéztak össze. Záróra után a 28 éves férfi és a sértett együtt távoztak a presszóból, hazafelé indultak. Ekkor az elsőrendű vádlott – felmérve a körülményeket és azt, hogy kettesben maradtak – véglegesen eldöntötte, hogy megöli a sértettet.

Azt hitte, hogy megölte, valójában viszont életben volt

Mezőhegyes külterületén, egy erdős részen rá is támadt az áldozatára – aki részegsége miatt nem igazán tudott ellenállni –, legalább háromszor ököllel arcon ütötte, majd, miután a földre került, több alkalommal meg is rúgta. Aztán fojtogatni kezdte. A sértett eszméletét vesztette és kómába esett. Az elsőrendű vádlott megijedt, próbálta élesztgetni. Mivel a sértett nem mozdult, azt hitte, hogy már életét vesztette. Igazából ekkor még életben volt, de az életfunkciói gyengék voltak.

Rávette testvérét, hogy segítsen felgyújtani a holttestet

Ezt követően az elsőrendű vádlott elment testvéréhez, a másodrendű vádlotthoz. Azt mondta neki, hogy megölte a sértettet, és rávette, hogy segítsen neki a holttestet felgyújtani. Egy fél literes műanyag flakonba benzint öntöttek, majd azzal együtt visszamentek a tett színhelyére. A másodrendű vádlott is ellenőrizte a sértett életfunkciót, ám a légzését ő sem észlelte, ezért az elsőrendű vádlott lelocsolta benzinnel a sértettet, majd meggyújtotta. A vádlottak hazamentek, ruháikat, cipőiket elégették, mint ahogy a sértett mobilkészülékét is.

Másnap találták meg Mezőhegyes határában a holttestet

A sértett a helyszínen elhunyt, holttestét másnap találták meg. Részben a fojtogatás miatti gégeszűkület, részben az oxigénhiányos agykárosodás miatt vesztette életét, de közrejátszott az is, hogy az égés során szén-monoxid-mérgezést, valamint égési sérüléseket szenvedett.