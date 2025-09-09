szeptember 9., kedd

Ádám névnap

24°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mezőhegyesi gyilkosság

1 órája

Fojtogatta, aztán fel is gyújtotta áldozatát, pedig akkor még életben volt

Címkék#testvér#mezőhegyesi#holttest#közlemény#ügy#vádlott#áldozat

Előbb meg akarta fojtani, majd felgyújtotta az eszméletlenné vált áldozatát egy most 28 éves férfi. A mezőhegyesi gyilkosságban a testvére, egy 37 éves férfi ugyancsak érintett. Az ügyben most született jogerős ítélet a Szegedi Ítélőtáblán, részben megváltoztatták a Gyulai Törvényszék korábbi döntését.

Licska Balázs

A tényállás szerint a mezőhegyesi gyilkosság előzménye az volt, hogy a sértett korábban megverte a mostani ügyben vádlottként szereplő testvérpárt, egy 28 és egy 37 éves férfit. A 28 éves férfi ezért aztán elhatározta, hogy bosszút áll, többször is hangoztatta, hogy megöli későbbi áldozatát.

Mezőhegyesi gyilkosság ügyében jogerős ítélet született
Jogerős ítélet született a közel három évvel ezelőtti mezőhegyesi gyilkosság ügyében, amikor a az elsőrendű vádlott felgyújtotta áldozatát. Fotó:Illusztráció

Együtt indultak haza, ekkor hozta meg végzetes döntését a gyilkos

2022. november 2-án a sértett az egyik mezőhegyesi presszóban italozott, lerészegedett. A két vádlott, a testvérpár később érkezett a lokálba, szintén inni kezdtek, de a felek nem balhéztak össze. Záróra után a 28 éves férfi és a sértett együtt távoztak a presszóból, hazafelé indultak. Ekkor az elsőrendű vádlott – felmérve a körülményeket és azt, hogy kettesben maradtak – véglegesen eldöntötte, hogy megöli a sértettet.

Azt hitte, hogy megölte, valójában viszont életben volt

Mezőhegyes külterületén, egy erdős részen rá is támadt az áldozatára – aki részegsége miatt nem igazán tudott ellenállni –, legalább háromszor ököllel arcon ütötte, majd, miután a földre került, több alkalommal meg is rúgta. Aztán fojtogatni kezdte. A sértett eszméletét vesztette és kómába esett. Az elsőrendű vádlott megijedt, próbálta élesztgetni. Mivel a sértett nem mozdult, azt hitte, hogy már életét vesztette. Igazából ekkor még életben volt, de az életfunkciói gyengék voltak.

Rávette testvérét, hogy segítsen felgyújtani a holttestet

Ezt követően az elsőrendű vádlott elment testvéréhez, a másodrendű vádlotthoz. Azt mondta neki, hogy megölte a sértettet, és rávette, hogy segítsen neki a holttestet felgyújtani. Egy fél literes műanyag flakonba benzint öntöttek, majd azzal együtt visszamentek a tett színhelyére. A másodrendű vádlott is ellenőrizte a sértett életfunkciót, ám a légzését ő sem észlelte, ezért az elsőrendű vádlott lelocsolta benzinnel a sértettet, majd meggyújtotta. A vádlottak hazamentek, ruháikat, cipőiket elégették, mint ahogy a sértett mobilkészülékét is.

Másnap találták meg Mezőhegyes határában a holttestet

A sértett a helyszínen elhunyt, holttestét másnap találták meg. Részben a fojtogatás miatti gégeszűkület, részben az oxigénhiányos agykárosodás miatt vesztette életét, de közrejátszott az is, hogy az égés során szén-monoxid-mérgezést, valamint égési sérüléseket szenvedett.

A Gyulai Törvényszéken született meg az elsőfokú döntés

A Gyulai Törvényszéken aljas indokból elkövetett emberölés miatt mondták ki bűnösnek az elsőrendű vádlottat, ezért őt 16 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték. A másodrendű vádlott bűnpártolás miatt 1 év 6 hónap börtönbüntetést kapott. 

Jogerős döntést hozott a mezőhegyesi gyilkosság ügyében a Szegedi Ítélőtábla

A Szegedi Ítélőtábla közleményében ismertették: az irányadó gyakorlat alapján nem lehetett megállapítani az emberölésnél az aljas indokot, csak az alapesetet. Ezt a törvény enyhébben rendeli büntetni, ezért kellett enyhíteni a büntetés mértékét is az elsőrendű vádlott esetében. A Szegedi Ítélőtábla jogerős döntése alapján

  • az elsőrendű vádlott, a 28 éves férfi emberölés miatt – a középmértéket meghaladó – 11 év, 
  • míg a másodrendű vádlott, a 37 éves férfi bűnpártolás miatt 1 év 6 hónap

szabadságvesztést kapott.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu