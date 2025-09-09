2 órája
Fojtogatta, aztán fel is gyújtotta áldozatát, pedig akkor még életben volt
Előbb meg akarta fojtani, majd felgyújtotta az eszméletlenné vált áldozatát egy most 28 éves férfi. A mezőhegyesi gyilkosságban a testvére, egy 37 éves férfi ugyancsak érintett. Az ügyben most született jogerős ítélet a Szegedi Ítélőtáblán, részben megváltoztatták a Gyulai Törvényszék korábbi döntését.
A tényállás szerint a mezőhegyesi gyilkosság előzménye az volt, hogy a sértett korábban megverte a mostani ügyben vádlottként szereplő testvérpárt, egy 28 és egy 37 éves férfit. A 28 éves férfi ezért aztán elhatározta, hogy bosszút áll, többször is hangoztatta, hogy megöli későbbi áldozatát.
Együtt indultak haza, ekkor hozta meg végzetes döntését a gyilkos
2022. november 2-án a sértett az egyik mezőhegyesi presszóban italozott, lerészegedett. A két vádlott, a testvérpár később érkezett a lokálba, szintén inni kezdtek, de a felek nem balhéztak össze. Záróra után a 28 éves férfi és a sértett együtt távoztak a presszóból, hazafelé indultak. Ekkor az elsőrendű vádlott – felmérve a körülményeket és azt, hogy kettesben maradtak – véglegesen eldöntötte, hogy megöli a sértettet.
Azt hitte, hogy megölte, valójában viszont életben volt
Mezőhegyes külterületén, egy erdős részen rá is támadt az áldozatára – aki részegsége miatt nem igazán tudott ellenállni –, legalább háromszor ököllel arcon ütötte, majd, miután a földre került, több alkalommal meg is rúgta. Aztán fojtogatni kezdte. A sértett eszméletét vesztette és kómába esett. Az elsőrendű vádlott megijedt, próbálta élesztgetni. Mivel a sértett nem mozdult, azt hitte, hogy már életét vesztette. Igazából ekkor még életben volt, de az életfunkciói gyengék voltak.
Rávette testvérét, hogy segítsen felgyújtani a holttestet
Ezt követően az elsőrendű vádlott elment testvéréhez, a másodrendű vádlotthoz. Azt mondta neki, hogy megölte a sértettet, és rávette, hogy segítsen neki a holttestet felgyújtani. Egy fél literes műanyag flakonba benzint öntöttek, majd azzal együtt visszamentek a tett színhelyére. A másodrendű vádlott is ellenőrizte a sértett életfunkciót, ám a légzését ő sem észlelte, ezért az elsőrendű vádlott lelocsolta benzinnel a sértettet, majd meggyújtotta. A vádlottak hazamentek, ruháikat, cipőiket elégették, mint ahogy a sértett mobilkészülékét is.
Másnap találták meg Mezőhegyes határában a holttestet
A sértett a helyszínen elhunyt, holttestét másnap találták meg. Részben a fojtogatás miatti gégeszűkület, részben az oxigénhiányos agykárosodás miatt vesztette életét, de közrejátszott az is, hogy az égés során szén-monoxid-mérgezést, valamint égési sérüléseket szenvedett.
A Gyulai Törvényszéken született meg az elsőfokú döntés
A Gyulai Törvényszéken aljas indokból elkövetett emberölés miatt mondták ki bűnösnek az elsőrendű vádlottat, ezért őt 16 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték. A másodrendű vádlott bűnpártolás miatt 1 év 6 hónap börtönbüntetést kapott.
Jogerős döntést hozott a mezőhegyesi gyilkosság ügyében a Szegedi Ítélőtábla
A Szegedi Ítélőtábla közleményében ismertették: az irányadó gyakorlat alapján nem lehetett megállapítani az emberölésnél az aljas indokot, csak az alapesetet. Ezt a törvény enyhébben rendeli büntetni, ezért kellett enyhíteni a büntetés mértékét is az elsőrendű vádlott esetében. A Szegedi Ítélőtábla jogerős döntése alapján
- az elsőrendű vádlott, a 28 éves férfi emberölés miatt – a középmértéket meghaladó – 11 év,
- míg a másodrendű vádlott, a 37 éves férfi bűnpártolás miatt 1 év 6 hónap
szabadságvesztést kapott.
