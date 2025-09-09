1 órája
Heroikus harcot vívtak a tűzoltók a raktárt emésztő lángokkal, egész éjjel dolgoztak - galériával
Hétfőn este hatalmas tűz bontakozott ki a dél-alföldi városban. A mezőhegyesi tűzeset példás összefogást hozott, a lángokat megfeszített munkával sikerült eloltani. Az eset kapcsán megszólalt a város polgármestere is.
Egy 2400 négyzetméter alapterületű raktárépület kapott lángra és égett teljes terjedelmében, valamint mintegy kétezer négyzetméteren raklapok is lángra kaptak Mezőhegyesen. A mezőkovácsházi, az orosházi, a hódmezővásárhelyi és a makói hivatásos, valamint a tótkomlósi önkormányzati és a battonyai önkéntes tűzoltók tizenkét vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. A Békés vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoztak az egységek. Az oltást egy mezőkovácsházi, egy orosházi, egy békéscsabai és egy hódmezővásárhelyi vízszállító jármű, valamint egy munkagép is segítette. A katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínen dolgozott – olvasható a katasztrófavédelem közleményében.
A mezőhegyesi tűz miatt egy embert kórházba kellett szállítani
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a késő éjszakai órákban is emberfeletti erővel küzdöttek a lángok ellen a hatalmas dél-békési tűznél. Mezőhegyesen, a Hársfa utcában csaptak fel a lángok hétfőn 18 óra körül: az utcát lezárták. A mezőhegyesi tűznél hatalmas volt a füst és nagyon sok tűzoltó érkezett a helyszínre. Egy raktár épületében keletkezett a tűz, ahol műanyag termékeket tároltak.
Képeken a mezőhegyesi pusztító tűzFotók: bekes.katasztrofavedel.hu
A Katasztrófavédelem este fél 11-kor adta hírül, hogy a tűzoltók tizenkét vízsugárral körülhatárolták a lángokat. Mintegy hatvan tűzoltó dolgozott az oltási munkálatokban, köztük hivatásos, önkéntes és önkormányzati tűzoltók is. Az információk szerint átmenetileg nem volt áram a környék mintegy 150 fogyasztóhelyén. Egy embert füstmérgezés miatt kórházba vittek.
Még kedden reggel is dolgoztak a tűzoltók
A helyszínen jelenleg is tartózkodnak tűzoltó egységek, a káreseménnyel kapcsolatos utómunkálatokat végzik – válaszolta megkeresésünkre kedden reggel Szűcs Csaba tűzoltó alezredes. Az eset körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, amely jelenleg is tart.
A katasztrófavédelmi mobil labor nem mutatott ki olyan értéket, amely közvetlenül veszélyt jelentett volna a környék lakosságára.
Pap István: példás volt az összefogás
Kedden, a reggeli órákban érkezett a katasztrófavédelem jelzése, hogy a mezőhegyesi tűz lángjait sikerült megfékezni. Mint azt Mezőhegyes polgármestere, Pap István Tibor elmondta, a tűzoltók hősies hozzáállással végezték munkájukat és ez viszonylag megnyugtatta a környékben lakókat. A tűzeset helyszínének közelében három tűzcsap is található, a tűzoltók innen, az Alföldvíz Zrt. hálózatából vételezték a vizet. A rendszer emiatt olyan igénybevételnek volt kitéve, hogy a polgármester segítséget kért a Ménesbirtoktól, ahonnan 20-30 köbméteres víztartályokkal érkezett a segítség. A példás összefogást mutatja az is, hogy helyi mezőgazdasági vállalkozók is azonnal küldték saját tartálykocsijaikat, hogy minél hatékonyabb legyen a tűzoltás.
