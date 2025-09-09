szeptember 9., kedd

Ádám névnap

22°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mezőhegyes

2 órája

Heroikus harcot vívtak a tűzoltók a raktárt emésztő lángokkal, egész éjjel dolgoztak - galériával

Címkék#katasztrófavédelem#összefogás#mezőhegyes#Pap István Tibor#tűz

Hétfőn este hatalmas tűz bontakozott ki a dél-alföldi városban. A mezőhegyesi tűzeset példás összefogást hozott, a lángokat megfeszített munkával sikerült eloltani. Az eset kapcsán megszólalt a város polgármestere is.

Beol.hu

Egy 2400 négyzetméter alapterületű raktárépület kapott lángra és égett teljes terjedelmében, valamint mintegy kétezer négyzetméteren raklapok is lángra kaptak Mezőhegyesen. A mezőkovácsházi, az orosházi, a hódmezővásárhelyi és a makói hivatásos, valamint a tótkomlósi önkormányzati és a battonyai önkéntes tűzoltók tizenkét vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. A Békés vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoztak az egységek. Az oltást egy mezőkovácsházi, egy orosházi, egy békéscsabai és egy hódmezővásárhelyi vízszállító jármű, valamint egy munkagép is segítette. A katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínen dolgozott – olvasható a katasztrófavédelem közleményében.

A mezőhegyesi tűz miatt egy embert kórházba kellett szállítani.
A mezőhegyesi tűz lángjai hétfőn 18 óra örül csaptak fel. Fotó: olvasói felvétel

A mezőhegyesi tűz miatt egy embert kórházba kellett szállítani

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a késő éjszakai órákban is emberfeletti erővel küzdöttek a lángok ellen a hatalmas dél-békési tűznél. Mezőhegyesen, a Hársfa utcában csaptak fel a lángok hétfőn 18 óra körül: az utcát lezárták. A mezőhegyesi tűznél hatalmas volt a füst és nagyon sok tűzoltó érkezett a helyszínre. Egy raktár épületében keletkezett a tűz, ahol műanyag termékeket tároltak.

Képeken a mezőhegyesi pusztító tűz

Fotók: bekes.katasztrofavedel.hu

A Katasztrófavédelem este fél 11-kor adta hírül, hogy a tűzoltók tizenkét vízsugárral körülhatárolták a lángokat. Mintegy hatvan tűzoltó dolgozott az oltási munkálatokban, köztük hivatásos, önkéntes és önkormányzati tűzoltók is. Az információk szerint átmenetileg nem volt áram a környék mintegy 150 fogyasztóhelyén. Egy embert füstmérgezés miatt kórházba vittek.

Még kedden reggel is dolgoztak a tűzoltók

A helyszínen jelenleg is tartózkodnak tűzoltó egységek, a káreseménnyel kapcsolatos utómunkálatokat végzik – válaszolta megkeresésünkre kedden reggel Szűcs Csaba tűzoltó alezredes. Az eset körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, amely jelenleg is tart.

A katasztrófavédelmi mobil labor nem mutatott ki olyan értéket, amely közvetlenül veszélyt jelentett volna a környék lakosságára.

Pap István: példás volt az összefogás

Kedden, a reggeli órákban érkezett a katasztrófavédelem jelzése, hogy a mezőhegyesi tűz lángjait sikerült megfékezni. Mint azt Mezőhegyes polgármestere, Pap István Tibor elmondta, a tűzoltók hősies hozzáállással végezték munkájukat és ez viszonylag megnyugtatta a környékben lakókat. A tűzeset helyszínének közelében három tűzcsap is található, a tűzoltók innen, az Alföldvíz Zrt. hálózatából vételezték a vizet. A rendszer emiatt olyan igénybevételnek volt kitéve, hogy a polgármester segítséget kért a Ménesbirtoktól, ahonnan 20-30 köbméteres víztartályokkal érkezett a segítség. A példás összefogást mutatja az is, hogy helyi mezőgazdasági vállalkozók is azonnal küldték saját tartálykocsijaikat, hogy minél hatékonyabb legyen a tűzoltás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu