Heroikus harcot vívtak a tűzoltók a raktárt emésztő lángokkal, egész éjjel dolgoztak - galériával

Egy 2400 négyzetméter alapterületű raktárépület kapott lángra és égett teljes terjedelmében, valamint mintegy kétezer négyzetméteren raklapok is lángra kaptak Mezőhegyesen. A mezőkovácsházi, az orosházi, a hódmezővásárhelyi és a makói hivatásos, valamint a tótkomlósi önkormányzati és a battonyai önkéntes tűzoltók tizenkét vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. A Békés vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoztak az egységek. Az oltást egy mezőkovácsházi, egy orosházi, egy békéscsabai és egy hódmezővásárhelyi vízszállító jármű, valamint egy munkagép is segítette. A katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínen dolgozott – olvasható a katasztrófavédelem közleményében.

A mezőhegyesi tűz lángjai hétfőn 18 óra örül csaptak fel. Fotó: olvasói felvétel

A mezőhegyesi tűz miatt egy embert kórházba kellett szállítani

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a késő éjszakai órákban is emberfeletti erővel küzdöttek a lángok ellen a hatalmas dél-békési tűznél. Mezőhegyesen, a Hársfa utcában csaptak fel a lángok hétfőn 18 óra körül: az utcát lezárták. A mezőhegyesi tűznél hatalmas volt a füst és nagyon sok tűzoltó érkezett a helyszínre. Egy raktár épületében keletkezett a tűz, ahol műanyag termékeket tároltak.