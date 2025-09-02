Mentőhelikoptert is riasztottak a lezárt M44-esre

Szalagkorlátnak ütközött, majd megpördült egy személyautó az M44-es autóút Budapest felé vezető oldalán, a 91. kilométer közelében, a csabacsűdi lehajtónál, az M44-esen ezen oldalát egy időre teljesen lezárták.

Mentőhelikoptert is kértek a balesethez. Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Esetkocsit és mentőhelikoptert is riasztottak

„A helyszínre esetkocsit és mentőhelikoptert riasztott mentésirányításunk. A kiérkező mentők egy személyt súlyos sérülésekkel láttak el, majd a helyszíni beavatkozásokat követően kórházba szállították” – tájékoztatta hírportálunkat Hangai József mentőtiszt, regionális kommunikációs munkatárs.

Frissítás: egy sávon már halad a forgalom

A rendőrség tájékoztatása szerint egy sávon már halad a forgalom, mindenkit arra kérnek, hogy különös óvatossággal vezessenek itt!