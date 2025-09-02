szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

31°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Súlyos baleset

1 órája

Mentőhelikoptert is riasztottak a lezárt M44-esre

Címkék#m44#autóút#baleset#személyautó

Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M44-esen, mentőhelikoptert is riasztottak.

Beol.hu

Szalagkorlátnak ütközött, majd megpördült egy személyautó az M44-es autóút Budapest felé vezető oldalán, a 91. kilométer közelében, a csabacsűdi lehajtónál, az M44-esen ezen oldalát egy időre teljesen lezárták. 

mentőhelikopter, baleset, M44
Mentőhelikoptert is kértek a balesethez. Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Esetkocsit és mentőhelikoptert is riasztottak

„A helyszínre esetkocsit és mentőhelikoptert riasztott mentésirányításunk. A kiérkező mentők egy személyt súlyos sérülésekkel láttak el, majd a helyszíni beavatkozásokat követően kórházba szállították” – tájékoztatta hírportálunkat Hangai József mentőtiszt, regionális kommunikációs munkatárs.

Frissítás: egy sávon már halad a forgalom

A rendőrség tájékoztatása szerint egy sávon már halad a forgalom, mindenkit arra kérnek, hogy különös óvatossággal vezessenek itt!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu