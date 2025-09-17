36 perce
Mentőakció a Körösön: kihalászták a vízből a Minit
Baleset történt kedden délután: egy fehér MINI Cooper hajtott a Körösbe.
A haon.hu beszámolója szerint szeptember 16-án, kedden délután súlyos baleset történt Komádi közelében, amikor egy fehér MINI Cooper a Sebes-Körösbe hajtott. A járművet egy kajakos vette észre a vízben, majd értesítette a hatóságokat. A bejelentés nem sokkal negyed 2 előtt érkezett a katasztrófavédelemhez.
A sofőrt a tűzoltók mentették ki az autóból, majd súlyos sérülésekkel kórházba szállították – írja a haon.hu oldala.
A tűzoltók emelték ki az autót a Sebes-Körösből
A fehér autót a tűzoltók emelték ki a Sebes-Körösből, miután a sofőrt kimentették. A műszaki mentést a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányította, amelyhez a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület búvárai és műszaki mentője is csatlakozott.
