Baleset

36 perce

Mentőakció a Körösön: kihalászták a vízből a Minit

Baleset történt kedden délután: egy fehér MINI Cooper hajtott a Körösbe.

Beol.hu

A haon.hu beszámolója szerint szeptember 16-án, kedden délután súlyos baleset történt Komádi közelében, amikor egy fehér MINI Cooper a Sebes-Körösbe hajtott. A járművet egy kajakos vette észre a vízben, majd értesítette a hatóságokat. A bejelentés nem sokkal negyed 2 előtt érkezett a katasztrófavédelemhez.

A Sebes-Körösből emelnek ki egy autót a tűzoltók, a képen Lukács Péter látható. Fotó: Haon.hu/Tóth Imre

A sofőrt a tűzoltók mentették ki az autóból, majd súlyos sérülésekkel kórházba szállították – írja a haon.hu oldala. 

A tűzoltók emelték ki az autót a Sebes-Körösből

A fehér autót a tűzoltók emelték ki a Sebes-Körösből, miután a sofőrt kimentették. A műszaki mentést a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányította, amelyhez a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület búvárai és műszaki mentője is csatlakozott.

További részletek és helyszíni fotók a haon.hu-n

 

 

