Szívükbe fogadták a rendőrök a hős kislányt, aki megmentette édesanyja életét – videóval

Zámbó Hanna még csak 9 éves, de nagy feladatot bíztak rá az égiek, egy nehéz hajnalon megmentette édesanyja életét.

Hanna, aki megmentette édesanyja életét, valamint nagymamája, Szikra Sándorné igazi szövetségesek. Fotó: Bencsik Ádám

Hajnalban lett rosszul az anyuka, a lány megmentette édesanyja életét

Szikra Brigitta nemrég költözött kislányával Csárdaszállásról Békéscsabára. Épphogy berendezkedtek, amikor váratlan betegség tört az anyukéra. Hajnalban lett rosszul, és mivel Hannát egyedül neveli, ketten voltak csak a házban. A kislány 9 éves, de korát meghazudtoló módon segített, ezzel pedig megmentette édesanyját.

Hanna újra és újra erőt merített

– Anya hajnalban lett rosszul, még utolsó erejével szólított, kérte, hogy hívjam a 112-es segélyhívót. Utána összeesett. Követtem a telefonban elhangzó utasításokat, megrázogattam, fejét oldalra fordítottam, de nem történt semmi – emlékezett vissza a kislány. Hanna végig sírt, de újra és újra visszanyerte lélekjelenlétét. Amíg a mentők szállítható állapotba hozták édesanyját, addig két rendőr vigyázott rá.

Többször elmondta neki, hogy hősként viselkedik

Szemenyei Kamilla és Szarvas Károly rendőr őrmester éjszakás szolgálatot látott el aznap. Hajnali öt óra körül jött a jelzés, amiből megtudták, hogy egy kislány egyedül van az ájult édesanyjával.

– Autóba ültünk azonnal. Kiérve láttuk, hogy már kinyitották a kaput, az anyuka pedig arccal lefelé fekszik a földön, eszméletlen. Kislánya hálóingben zokogott. Átvettük tőle a telefont, stabil oldalfekvésbe helyeztük a magatehetetlen anyát, akit aztán a mentők kórházba vittek. Igyekeztem megnyugtatni Hannát, aki mesélt magáról, megmutatta a játékait. Mély benyomást tett rám, nagyon talpraesett volt, többször elmondtam neki, hogy igazi hősként viselkedik – részletezte Szemenyei Kamilla.

Szemenyei Kamillla ma is segít a családnak Fotó: Szabó Gabriella

Ajándékokkal, tanszerekkel lepték meg a kislányt

– A kollégákat is mélyen megérintette a történet, segíteni akartunk Hannának feldolgozni a traumát. Először egy apró meglepetést terveztünk, aztán az ötletből összefogás lett; ajándékokkal, tanszerekkel leptük meg a kislányt. Amikor kiderült, hogy régóta rendőr akar lenni, programot is szerveztünk neki. A rendőrfőkapitány-helyettes engedélyével megnézhette, hova futott be a hívása. A tevékenység-irányítási központban és a járőrök főhadiszállásán is járt.