Szívükbe fogadták a rendőrök a hős kislányt, aki megmentette édesanyja életét – videóval
Sírva küzdött édesanyja életéért a hős kislány, Hanna tettétől mindenki könnyekig meghatódott. Amíg a mentők szállítható állapotba hozták édesanyját, addig két rendőr vigyázott a kislányra, aki megmentette édesanyja életét. Most megszólalt az egyik rendőr, Szemenyei Kamilla, aki elmondta, az eset után egy hónappal is rengeteg felajánlás érkezik, amit eljuttat a családhoz.
Zámbó Hanna még csak 9 éves, de nagy feladatot bíztak rá az égiek, egy nehéz hajnalon megmentette édesanyja életét.
Hajnalban lett rosszul az anyuka, a lány megmentette édesanyja életét
Szikra Brigitta nemrég költözött kislányával Csárdaszállásról Békéscsabára. Épphogy berendezkedtek, amikor váratlan betegség tört az anyukéra. Hajnalban lett rosszul, és mivel Hannát egyedül neveli, ketten voltak csak a házban. A kislány 9 éves, de korát meghazudtoló módon segített, ezzel pedig megmentette édesanyját.
Hanna újra és újra erőt merített
Hanna, aki megmentette édesanyját, valamint nagymamája, Szikra Sándorné igazi szövetségesek.
– Anya hajnalban lett rosszul, még utolsó erejével szólított, kérte, hogy hívjam a 112-es segélyhívót. Utána összeesett. Követtem a telefonban elhangzó utasításokat, megrázogattam, fejét oldalra fordítottam, de nem történt semmi – emlékezett vissza a kislány. Hanna végig sírt, de újra és újra visszanyerte lélekjelenlétét. Amíg a mentők szállítható állapotba hozták édesanyját, addig két rendőr vigyázott rá.
Többször elmondta neki, hogy hősként viselkedik
Szemenyei Kamilla és Szarvas Károly rendőr őrmester éjszakás szolgálatot látott el aznap. Hajnali öt óra körül jött a jelzés, amiből megtudták, hogy egy kislány egyedül van az ájult édesanyjával.
– Autóba ültünk azonnal. Kiérve láttuk, hogy már kinyitották a kaput, az anyuka pedig arccal lefelé fekszik a földön, eszméletlen. Kislánya hálóingben zokogott. Átvettük tőle a telefont, stabil oldalfekvésbe helyeztük a magatehetetlen anyát, akit aztán a mentők kórházba vittek. Igyekeztem megnyugtatni Hannát, aki mesélt magáról, megmutatta a játékait. Mély benyomást tett rám, nagyon talpraesett volt, többször elmondtam neki, hogy igazi hősként viselkedik – részletezte Szemenyei Kamilla.
Ajándékokkal, tanszerekkel lepték meg a kislányt
– A kollégákat is mélyen megérintette a történet, segíteni akartunk Hannának feldolgozni a traumát. Először egy apró meglepetést terveztünk, aztán az ötletből összefogás lett; ajándékokkal, tanszerekkel leptük meg a kislányt. Amikor kiderült, hogy régóta rendőr akar lenni, programot is szerveztünk neki. A rendőrfőkapitány-helyettes engedélyével megnézhette, hova futott be a hívása. A tevékenység-irányítási központban és a járőrök főhadiszállásán is járt.
Hanna nagy lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot
Brigitta azóta jobban van, lábadozik. Elmondta, akkor hajnalban nagyon hirtelen tört rá a betegség. Asztmás, így azon nem lepődött meg, hogy kicsit fullad, ám ez a rosszullét most más volt.
– Picit leültem a konyhában, aztán kimentem a levegőre, hátha jobban leszek. Volt egy rossz érzésem, ezért inkább kiabáltam Hannának, hogy hozza a telefont. Aztán filmszakadás; több órányi eszméletlenség következett. A sürgősségin tértem magamhoz, kiderült, hogy tüdőembóliát kaptam – mesélte a nő.
Hozzátette, Hanna nagy lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot. Büszke rá, mert amit csak tudott, megtett.
A kislányt ért traumát a rendőrök is tompítani igyekeznek
– Pár évvel ezelőtt megtanítottam neki, hogyan kell viselkedni hasonló helyzetben – mondta az anyuka. – Nagyon büszke vagyok rá, hogy nem fagyott le, nem kapott sokkot. Végig sírt ugyan, de újra és újra erőt merített és cselekedett. Telefonált, kulcsot keresett, ajtót nyitott. Erőt ad a bátorsága, és visszaigazolást, ha egyedül is, de jól nevelem. A nagyszüleinek, anyukámnak és apukámnak is sokat köszönhetünk, szeretettel és gondoskodással vesznek körbe minket. Külön öröm számomra, hogy a kislányomat ért traumát a rendőrök is tompítani igyekeztek.
Négy éve visel egyenruhát, és egyetlen percét sem bánta meg
Hannácska és édesanyja története azzal folytatódott, hogy a történtekről, a rendőri hivatás vállalásáról Szemenyei Kamillával beszélgetett a Zsaru Magazin újságírója.
Kamilla elmondta, eredetileg nem is akart rendőr lenni, de nem volt ötlete, mit kezdjen az életével.
– Angol nyelvi előkészítő tagozaton érettségiztem, melynek során vendéglátást is tanultam. Voltam ruházati bolti eladó is, de úgy éreztem, ezzel nem segítek az embereknek, ez csak egy munka, de nem élethivatás. Az unokanővérem ekkor már rendőr volt, hozzá jártam iskola után tanulni. Az ő példája motivált, hogy meghozzam a döntésemet, és belevágjak a rendőri képzésbe. Négy éve viselek egyenruhát, és egyetlen percét sem bántam meg.
Nagyon nehezen tűrte az igazságtalanságot
Kamilla kiemelte, ez tényleg a hivatása, nem csak egy munka. Valahol mindig benne volt a segíteni akarás, ez a legerősebb érzése, ha arra gondol, hogy mit jelent rendőrnek lenni. Már a középiskolában is segített a gyengébb tanulóknak, nagyon nehezen tűrte az igazságtalanságot, ha kellett, ennek esetenként szót is adott.
És hogy milyen érzés volt először felhúzni az egyenruhát?
– Azt éreztem, hogy most olyan nagy felelősség került rám, amivel jól kell tudni élni – mondta. – Ma is ezt érzem minden intézkedés minden percében. Ez a felelősség azzal a lehetőséggel is együtt jár, hogy segíthessek az embereknek. Én nem vagyok az a típus, aki el tud sétálni egy bajba jutott, magatehetetlen ember mellett. Példát szeretnék mutatni a körülöttem lévőknek, ehhez pedig plusz erőt ad az egyenruha is. Tényleg azt gondolom, hogy rendőrként napról napra jobbá tehetem a világot. A kapitányságon most is konkrét példákkal illusztrált segédleteket gyártok az újonnan érkező kollégáknak, hogy jobban átláthassák a helyi munka jellegzetességeit. Ebben szerencsére a vezetőim is támogatnak, jó ötletnek tartják ezeket a kis segédleteket.
Kollégája, Szarvas Károly őrmester is tartja a kapcsolatot a családdal
Kamilla a Hannácska eset kapcsán a figyelem középpontjába került, erről is mesélt.
– Nagyon új volt nekem ez az óriási sajtóérdeklődés, lámpalázam is volt, de amikor az esetről kérdeztek, maguktól jöttek a szavak, pedig volt olyan nap, amikor egymás után hat interjút is adtam – hangsúlyozta. – A kollégákkal is ezerszer beszéltünk erről, amikor bevontuk őket a segélyakcióba. Azonnal mellénk álltak, gratuláltak az ötlethez. A kollégám, Szarvas Károly őrmester is tartja a kapcsolatot a családdal, sokszor találkoznak. Az alosztályvezetőm segítsége, támogatása nélkül, úgy gondolom, ez az akció nem jöhetett volna létre, ezúton is köszönöm neki!
Kamilla beszélt arról is, miként alakul a segélyakció
– Bár már egy hónapja történt az eset, ma is rengeteg a felajánlás. Az emberek küldtek bútort, ruhát, gyerekjátékot, amit mind eljuttatok a családhoz. Meglepett, mert semmi ilyesmit nem vártam, de nagyon örülünk neki, hogy az emberek összefogtak egy jó célért. Szerintem a jót tovább kell adni, látom, az, hogy Hannáéknak segíthettünk, az ő életüket is pozitív irányba viszi. Az anyukája is nagyon hálás azért, hogy sok nehézség után kaptak az élettől egy kis jót, úgy tekint ránk, mint a megmentőikre. Ettől néha zavarban is vagyok, nekem az az öröm, hogy látom, boldogok, egészségesek.
Hannát ma is megviseli, ami történt
– Rendszeresen beszélünk, van, hogy naponta többször is. Hannát ma is megviseli, ami történt, de a sok támogatás, szeretet segíti a lelki gyógyulását is – emelte ki Kamilla. – Az ajándékba kapott rendőrségi pólót szinte le sem lehet venni róla, most már büszke arra, amit tett, és minden oka megvan, hogy büszke is legyen rá. Amióta találkoztunk, ő is rendőr szeretne lenni, amikor a rendőrség felé járnak az édesanyjával, mindig integet a térfigyelő kamerába, tudja, hogy látjuk.
