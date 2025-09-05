szeptember 5., péntek

Fizikai bántalmazás

1 órája

Lefújta a buszsofőrt, majd elegánsan továbbállt a dühöngő taxis

Címkék#buszsofőr#erőszak#atrocitás#MÁV

Egyre több támadás éri a MÁV-csoport munkatársait. Az elmúlt időszakban sajnos gyakrabban fordul elő verbális vagy akár fizikai erőszak a szolgálatot teljesítő kollégáikkal szemben. Pénteken egy dühöngő autós – egy taxisofőr – paprikaspray-jel fújta le a MÁV-csoport alkalmazásában álló egyik buszsofőrt.

Beol.hu

Az idei évben már 113 alkalommal támadtak rá kollégáinkra agresszív utasok, akik legtöbbször érvényes menetjegy nélkül utaztak. A MÁV-csoport célja, hogy munkatársai biztonságban végezhessék a munkájukat és egyetlen bűncselekmény se maradjon jogkövetkezmény nélkül – olvasható a közlekedési társaság frissen közzétett tájékoztatójában.

Egyre több támadás éri a MÁV-csoport munkatársait
Paprikaspray-jel fújta le a MÁV-csoport  dolgozóját egy taxi sofőr. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mint írják, a közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak leggyakoribb formái a szóbeli fenyegetések, a fizikai bántalmazások, a különböző sérülés okozására alkalmas tárggyal történő dobálások és sajnos a késsel történő támadások is. Ezekkel az erőszakos támadási formákkal leggyakrabban a vasúton szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók találkoznak, de mind gyakrabban előfordul az autóbusz-vezetők munkavégzése során is.

Paprikaspray-jel fújta le a MÁV-csoport busszsofőrjét

Hegyi Zsolt pénteki Facebook-bejegyzésében egy friss esetet részletezett. A MÁV-csoport vezérigazgatója arról tájékoztatott, hogy ma egy dühöngő autós – egy taxisofőr – paprikaspray-jel fújta le az egyik buszsofőrt, aki egyébként a Keleti pályaudvaron zajló felújítás idején közlekedő pótlóbuszt vezette; tehát az ideiglenes közlekedési rend fenntartásában végzett fontos munkát. Az incidens alaposan megakasztotta a reggeli csúcsban munkába igyekvők közlekedését, de még ennél is fontosabb, hogy fájdalmat okozott a munkatársuknak és félelmet keltett az utasokban. A taxis a támadás után egyszerűen továbbállt: mentőt a következő autóbusz sofőrje hívott a rosszullétre panaszkodó járművezető kollégához.

Volt, ahol járatot kellett megszünteni a rendszeres támadások miatt

A vasúti területen a legtöbb atrocitás a 100a vonalon (Budapest – Cegléd - Szolnok), a 70-es vonalon (Budapest – Szob), a 30a vonalon (Budapest – Székesfehérvár), illetőleg 120a vasútvonalon (Budapest – Újszász – Szolnok) továbbá a 40-es vasúti vonalon Ercsi és vonzáskörzetében valósult meg. Autóbuszos területen elsősorban Budapest és Pest vármegye, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék emelkednek ki az esetek gyakori előfordulása miatt. Ercsiben olyan súlyos volt a helyzet, hogy a rendszeres és folyamatos támadások miatt egy általunk üzemeltetett helyi járatot végül kénytelenek voltunk megszüntetni. A cég, tájékoztatójában konkrét eseteket is felevenített a közelmúltból.

Hangsúlyozták, a MÁV-csoport a munkatársai ellen elkövetett erőszak – akár szóbeli, akár fizikai bántalmazásról van szó – minden formáját elítéli, és minden egyes esetben rendőrségi feljelentést tesz.

 

 

