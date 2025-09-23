A világ legjobb detektívjei között szerepelt Chicagóban a csabai magánnyomozó

A 35 éves Tarkó Áron Békéscsabán él, de a magánnyomozó az ország rengeteg városában dolgozott. Az ügyfelek megbízásait saját vállalkozás keretében teljesíti a detektív.

A békéscsabai magánnyomozó Chicagóban adott elő angol nyelven.Forrás: Tarkó Áron

Változatosak a nyomozástechnikai módszerek

– Feladataim sokrétűek, minden megbízás más és más nyomozástaktikai módszer alkalmazását kívánja – hangsúlyozta. – Szeretem a munkámat, mert változatos, sokrétű; tanult és naprakész ismeretek alkalmazását igényli. Az elméleti tudásom folyamatos fejlesztése érdekében tudományos cikkeket jelentetek meg.

Tarkó Áron angol nyelven tartotta meg előadását

Tarkó Áron hangsúlyozta, kiutazása mentális előkészületében sokat köszönhetett barátjának, Papp Gábor egészségfejlesztő mentálhigiénés szakembernek, aki megfelelő lelki többlettel töltötte fel. Chicagóba a világ minden részéről érkeztek érdeklődők, meghívottak, Európából mindössze tízen. A Békéscsaba városából érkezett szakember abban a megtiszteltetésben részesült, hogy már az első napon megtarthatta interaktív módon, angol nyelven az előadását.

A magánnyomozó szakmában túlsúlyban vannak a férfiak

– Nagy örömet jelentett, hogy a Német Detektív Szövetség elnöke elkérte a publikációmat, ugyanis az abban közölt kutatási eredményeimet ők is hasznosítani akarják a munkájukban. Az előadás után személyesen is többen megkerestek (német, angol, cseh kollégák), akik tovább informálódtak. Érdeklődve hallgattam az előadókat, például az Amerikai Egyesült Államokban hogyan valósul meg egy jármű ellenőrzése, rendszám-azonosítása. Szakmai eszmecseréket tartottam német, orosz, svájci, japán kollégákkal. Nagyon érdekes technikai bemutatókon vehettem részt, amelyek főként az informatikai területre épültek. Érdekesség, hogy a mi szakmánk főként a férfiakra hagyatkozik, a résztvevő hölgyek létszáma 5-6 százalék lehetett.

A Reszkessetek, betörők forgatási helyszínét is megtekintette

A magánnyomozó lehetőség szerint igyekezett megismerni a 2,8 milliós nagyvárost, sokat sétált, utazott. Egyik legnagyobb élménye az Atlanti-óceán megtekintése volt. Erős késztetést érzett arra, hogy az alig 20 Celsius-fokos vízbe térdig belegázoljon. Gyermekkora egyik kedvenc filmjének, a Reszkessetek, betörők!-nek a forgatási helyszínét is megtekintette, mielőtt hazautazott.