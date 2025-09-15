Életveszély a 44-esen: egy zavart férfiról jött bejelentés

Vasárnap este negyed 7 után egy férfi bejelentette, hogy egy zavart gyalogost találtak az esőben a 44-es főút Békéscsabát elkerülő szakaszán, a Gyulai úti és a Dobozi úti körforgalom között. Beültette az autójába az idős embert, úgy várták a segítséget. Indultak a rendőrök és a mentők is. Az elázott budapesti férfi azt mondta, hogy Nagykamarásra szeretne eljutni, de térben és időben nem volt tájékozott, ezért a mentők kórházba vitték – olvasható a Békés vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

A 44-es főút mellett szlalomozott a gyalogos, nagy szerencséje volt. Fotó: Illusztráció: MW-archívum

A rendőrség köszöni a telefonálónak, hogy nem ment el a segítségre szoruló idős ember mellett, és hívta a segélyhívót, illetve vigyázott rá addig, amíg kollégáink és a mentők meg nem érkeztek.

Úszott az M44

A vasárnapi szakadó eső a gyorsforgalmit sem kímélte: látványos videót készített egy autós az özönvízről.