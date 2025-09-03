Képeken az M44-esen történt súlyos baleset

Mint korábban beszámoltunk róla, szalagkorlátnak ütközött egy személyautó kedden délben az M44-es autóúton, Csabacsűd térségében, a 91. kilométer közelében. A járműben egy ember utazott, akit a szarvasi hivatásos tűzoltók a mentőszolgálattal közösen emeltek ki, majd az egység áramtalanította a járművet.

Szalagkorlátnak ütközött egy autó kedden az M44-es autóúton. Fotó: Szarvas HTP

– A helyszínre esetkocsit és mentőhelikoptert riasztott mentésirányításunk. A kiérkező mentők egy személyt súlyos sérülésekkel láttak el, majd a helyszíni beavatkozásokat követően kórházba szállították – nyilatkozta az esettel kapcsolatban Hangai József mentőtiszt, regionális kommunikációs munkatárs.

A baleset miatt az érintett szakaszon teljes útlezárás volt érvényben a helyszínelés idejére.