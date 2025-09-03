szeptember 3., szerda

Súlyos sérülés

1 órája

Képeken az M44-esen történt súlyos baleset

Mentőhelikoptert is riasztottak ahhoz a balesethez, ami kedden a déli órákban történt az M44-es autóúton Csabacsűd közelében. A katasztrófavédelem fotókat is közölt az esetről.

Beol.hu

Mint korábban beszámoltunk róla, szalagkorlátnak ütközött egy személyautó kedden délben az M44-es autóúton, Csabacsűd térségében, a 91. kilométer közelében. A járműben egy ember utazott, akit a szarvasi hivatásos tűzoltók a mentőszolgálattal közösen emeltek ki, majd az egység áramtalanította a járművet. 

M44 baleset
Szalagkorlátnak ütközött egy autó kedden az M44-es autóúton. Fotó: Szarvas HTP

– A helyszínre esetkocsit és mentőhelikoptert riasztott mentésirányításunk. A kiérkező mentők egy személyt súlyos sérülésekkel láttak el, majd a helyszíni beavatkozásokat követően kórházba szállították – nyilatkozta az esettel kapcsolatban Hangai József mentőtiszt, regionális kommunikációs munkatárs.  

A baleset miatt az érintett szakaszon teljes útlezárás volt érvényben a helyszínelés idejére.

Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M44-esen

Fotók: Szarvas HTP

 

 

