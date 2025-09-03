1 órája
Képeken az M44-esen történt súlyos baleset
Mentőhelikoptert is riasztottak ahhoz a balesethez, ami kedden a déli órákban történt az M44-es autóúton Csabacsűd közelében. A katasztrófavédelem fotókat is közölt az esetről.
Mint korábban beszámoltunk róla, szalagkorlátnak ütközött egy személyautó kedden délben az M44-es autóúton, Csabacsűd térségében, a 91. kilométer közelében. A járműben egy ember utazott, akit a szarvasi hivatásos tűzoltók a mentőszolgálattal közösen emeltek ki, majd az egység áramtalanította a járművet.
– A helyszínre esetkocsit és mentőhelikoptert riasztott mentésirányításunk. A kiérkező mentők egy személyt súlyos sérülésekkel láttak el, majd a helyszíni beavatkozásokat követően kórházba szállították – nyilatkozta az esettel kapcsolatban Hangai József mentőtiszt, regionális kommunikációs munkatárs.
A baleset miatt az érintett szakaszon teljes útlezárás volt érvényben a helyszínelés idejére.
Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M44-esenFotók: Szarvas HTP