Csalt, lopott

46 perce

A rejtői figura úgy fogadott, hogy egy vasa sem volt, végül balszerencséje lett

Címkék#kár#bűncselekmény#Békésszentandrás#motort autó#vád#Szarvasi Járási Ügyészség#indítvány

Mozgalmas napjai voltak egy 36 éves, büntetett előéletű, visszaesőnek minősülő szarvasi férfinak. Csalt, lopott, ahol csak tudott.

Nyemcsok László

A rejtői figura tavaly április 24-én, kora délután bement az egyik szarvasi lottózó helyiségébe, és összesen 120 ezer forintos fogadást kötött. A férfi tudta, hogy nincs nála ennyi pénz és a folyószámláján sem rendelkezik megfelelő fedezettel a fogadás kifizetéséhez. Ennek ellenére a lottózó értékesítőjétől azt kérte, hogy összesen 120 ezer forintos fogadást indítson, amit ő a fogadás megtételét követően bankkártyával kifizet.

Hitegette a lottózó munkatársát
Egy szarvasi lottózó is a bűncselekményei helyszíne volt. Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Hitegette a lottózó munkatársát, de pénz nem lett belőle

A bankkártyás fizetés fedezethiány miatt meghiúsult, azonban a férfi fogadásai hatályban maradtak, de nem nyert. Ezt követően a terhelt tovább hitegette a lottózóban dolgozó értékesítőt, hogy a fogadások összegét május 31-ig megfizeti, azonban ez nem történt meg.

Motort és autót is elkötött a férfi

A 36 éves férfi nem csüggedt, és tavaly szeptember 1-jén, valamint október 4-én is a tankolást követően fizetés nélkül távozott az egyik szarvasi benzinkútról. Az okozott, 13 500 forintos kárt utóbb a hozzátartozói megtérítették. Ezen felül a férfi tavaly augusztus 5-ére virradó éjszaka ellopott egy 180 ezer forint értékű segédmotort, amit 150 ezer forintért értékesített egy jóhiszemű vevőnek. November 30-án egy utcán parkoló személyautót vitt el a benne megtalált indítókulccsal, de pár óra múlva Békésszentandrás külterületén a rendőrök lefülelték.

Az ügyészség több bűncselekmény miatt emelt vádat

A Szarvasi Járási Ügyészség kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás és lopás, valamint jármű önkényes elvétele miatt emelt vádat a 36 éves férfival szemben. A járási ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit elzárásra ítélje, és 150 ezer forintos vagyonelkobzást rendeljen el vele szemben, valamint kötelezze őt a polgári jogi igényt érvényesítő sértett, a lottózó értékesítőjének okozott kár megtérítésére.

 

 

