1 órája
Egy őz miatt borult fel a lószállító – képeken a borzalmas baleset
Helyszíni fotók érkeztek arról a szombat esti balesetről, melyben egy ló életéért küzdöttek.
A lószálító felborult, az állat életét sikerült megmenteni.
Mint arról többször beszámoltunk, két személyautó ütközött össze szombat este Sarkadon, miután egy őz ugrott a járművek elé. Az egyik autó egy lószállítót vontatott, amely felborult, a benne szállított állat megsérült.
Felborult egy lószállító a balesetbenFotók: bekes.katasztrofavedelem.hu/
A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a balesetben érintettek ki tudtak szállni. A gyulai hivatásos tűzoltók a járműveket áramtalanították, a forgalmi akadályt megszüntették, az úttestre került üvegszilánkokat eltávolították. A mentőszolgálat két sérültet további megfigyelésre kórházba szállított.