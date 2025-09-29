szeptember 29., hétfő

Karambol a sötétben

1 órája

Egy őz miatt borult fel a lószállító – képeken a borzalmas baleset

Helyszíni fotók érkeztek arról a szombat esti balesetről, melyben egy ló életéért küzdöttek.

Beol.hu
A lószálító felborult, az állat életét sikerült megmenteni.

A lószálító felborult, az állat életét sikerült megmenteni.

Mint arról többször beszámoltunk, két személyautó ütközött össze szombat este Sarkadon, miután egy őz ugrott a járművek elé. Az egyik autó egy lószállítót vontatott, amely felborult, a benne szállított állat megsérült. 

Felborult egy lószállító a balesetben

Fotók: bekes.katasztrofavedelem.hu/

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a balesetben érintettek ki tudtak szállni. A gyulai hivatásos tűzoltók a járműveket áramtalanították, a forgalmi akadályt megszüntették, az úttestre került üvegszilánkokat eltávolították. A mentőszolgálat két sérültet további megfigyelésre kórházba szállított.

 

 

 

