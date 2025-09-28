szeptember 28., vasárnap

Karambol

4 órája

Felborult a lószállító: megrázó részletek a késő esti szörnyű balesetről

Címkék#őz#lószállíó#baleset#személyautó

Újabb részletek derültek ki arról a szombat esti szörnyű balesetről, melyben egy lószállíó felborult.

Beol.hu

Ahogy azt megírtuk, összeütközött két autó Sarkad és Doboz között. Az egyik gépkocsi egy lószállítót vontatott, ami felborult, a helyszínen küzdöttek a ló életéért. 

Teljes útlezárás mellett 23 óráig helyszíneltek. Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Friss információink szerint a balesetet egy, a sötétben az egyik autó elé ugró őz okozta. A sofőr elrántotta a kormányt, a kocsi összeütközött a vele szemből érkező lószállítóval, utóbbi pedig felborult. Korábbi információink alapján a ló elpusztult, de legfrissebb értesüléseink szerint sikerült megmentenie az állatorvosnak.
Egy ember könnyebben sérült a karambolban. A helyszínelés teljes útlezárás mellett 23 óráig tartott.

Motoros ütközött Békéscsabán

Egy másik baleset is történt szombaton este Békéscsabán: motoros személyautóval ütközött a belvárosban.

 

