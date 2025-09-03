Baleset
3 órája
Lerepült az útról egy autó, a sofőr mindent beleadott, hogy kijusson – helyszíni fotók
Battonya és Mezőkovácsháza között az oldalára borult egy személygépkocsi.
Battonya és Mezőkovácsháza között, Battonyától mintegy egy kilométerre az útról letért és az oldalára borult egy személygépkocsi kedd délután.
A járműben csak a vezető utazott, aki önerejéből ki tudott szállni. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók áramtalanították, majd átvizsgálták a gépjárművet.
Az oldalára borult egy személygépkocsi Battonya közelébenFotók: BM OKF
A jármű vezetőjét a mentőszolgálat további vizsgálatokra kórházba szállította.
