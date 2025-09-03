Lerepült az útról egy autó, a sofőr mindent beleadott, hogy kijusson – helyszíni fotók

Battonya és Mezőkovácsháza között, Battonyától mintegy egy kilométerre az útról letért és az oldalára borult egy személygépkocsi kedd délután.

Az oldalára borult egy személygépkocsi Battonya közelében. Fotó: BM OKF

A járműben csak a vezető utazott, aki önerejéből ki tudott szállni. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók áramtalanították, majd átvizsgálták a gépjárművet.