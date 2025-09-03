szeptember 3., szerda

3 órája

Lerepült az útról egy autó, a sofőr mindent beleadott, hogy kijusson – helyszíni fotók

Címkék#vizsgálat#baleset#árok#autó

Battonya és Mezőkovácsháza között az oldalára borult egy személygépkocsi.

Beol.hu

Battonya és Mezőkovácsháza között, Battonyától mintegy egy kilométerre az útról letért és az oldalára borult egy személygépkocsi kedd délután.

Az oldalára borult egy személygépkocsi Battonya közelében. Fotó: BM OKF

A járműben csak a vezető utazott, aki önerejéből ki tudott szállni. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók áramtalanították, majd átvizsgálták a gépjárművet. 

Az oldalára borult egy személygépkocsi Battonya közelében

Fotók: BM OKF

A jármű vezetőjét a mentőszolgálat további vizsgálatokra kórházba szállította.

 

 

