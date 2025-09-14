Tűzeset
27 perce
Arra ébredtek, hogy lángokban áll a kisteherautó
A Kossuth Lajos utcában kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak.
Kigyulladt egy kisteherautó Tótkomlóson, a Kossuth Lajos utcában.
A jármű motortere égett, amikor település önkormányzati tűzoltói a helyszínre érkeztek. A raj megakadályozta a lángok továbbterjedését, majd eloltotta a tüzet, és megkezdte az utómunkálatokat.
