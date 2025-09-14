szeptember 14., vasárnap

Tűzeset

27 perce

Arra ébredtek, hogy lángokban áll a kisteherautó

A Kossuth Lajos utcában kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak.

Beol.hu

Kigyulladt egy kisteherautó Tótkomlóson, a Kossuth Lajos utcában. 

Kigyulladt egy kisteherautó Tótkomlóson. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A jármű motortere égett, amikor település önkormányzati tűzoltói a helyszínre érkeztek. A raj megakadályozta a lángok továbbterjedését, majd eloltotta a tüzet, és megkezdte az utómunkálatokat.

 

