Arra ébredtek, hogy lángokban áll a kisteherautó

Kigyulladt egy kisteherautó Tótkomlóson, a Kossuth Lajos utcában.

Kigyulladt egy kisteherautó Tótkomlóson. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A jármű motortere égett, amikor település önkormányzati tűzoltói a helyszínre érkeztek. A raj megakadályozta a lángok továbbterjedését, majd eloltotta a tüzet, és megkezdte az utómunkálatokat.