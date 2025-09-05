szeptember 5., péntek

Katasztrófavédelem

1 órája

A lángok martaléka lett egy melléképület

Címkék#füst#környezet#Orosháza#melléképület

Füst gomolygott Orosházán – a lángok nemcsak az épületet, a földet is felperzselték.

Beol.hu
A lángok martaléka lett egy melléképület

A tűz átterjedt az aljnövényzetre is, a lángokat két vízsugárral fékezték meg az orosházi tűzoltók

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A tűz az aljnövényzetre is átterjedt. Kiégett egy huszonnyolc négyzetméteres melléképület Orosházán, a Gádorosi úton. A tűz átterjedt az épület környezetében az aljnövényzetre. Az orosházi hivatásos tűzoltók két vízsugárral előbb körülhatárolták, majd megszüntették a lángokat.

 

