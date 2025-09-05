A lángok martaléka lett egy melléképület

A tűz az aljnövényzetre is átterjedt. Kiégett egy huszonnyolc négyzetméteres melléképület Orosházán, a Gádorosi úton. A tűz átterjedt az épület környezetében az aljnövényzetre. Az orosházi hivatásos tűzoltók két vízsugárral előbb körülhatárolták, majd megszüntették a lángokat.