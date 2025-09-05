Katasztrófavédelem
1 órája
A lángok martaléka lett egy melléképület
Füst gomolygott Orosházán – a lángok nemcsak az épületet, a földet is felperzselték.
A tűz átterjedt az aljnövényzetre is, a lángokat két vízsugárral fékezték meg az orosházi tűzoltók
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
A tűz az aljnövényzetre is átterjedt. Kiégett egy huszonnyolc négyzetméteres melléképület Orosházán, a Gádorosi úton. A tűz átterjedt az épület környezetében az aljnövényzetre. Az orosházi hivatásos tűzoltók két vízsugárral előbb körülhatárolták, majd megszüntették a lángokat.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre