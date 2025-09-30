szeptember 30., kedd

Katasztrófavédelem

2 órája

Lángok csaptak fel a lakótömbben, sűrű füst ömlött az épületből – fotók

Címkék#Kölcsey Ferenc utcában#papírdoboz#épület füst#Orosháza#veszély

Sűrű füst gomolygott hétfőn délután egy ötszintes orosházi társasház földszintjéről – kiderült, mi történt.

Beol.hu

A lángok egy tárolóhelyiségből csaptak fel, ahol első ránézésre ártalmatlan tárgyak rejtettek komoly veszélyt. A tűzoltók gyors beavatkozása megelőzte a nagyobb bajt.

Papírdobozok és tojástartók kaptak lángra a Kölcsey Ferenc utcai  ötszintes épület földszinti tárolójában. A tűz keletkezésekor sűrű füst áradt ki a helyiségből. A helyszínre riasztott orosházi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat, majd eltávolították a megégett tárgyakat. Az épület alsó szintjét átszellőztették,majd átvizsgálták.Az eset során személyi sérülés nem történt.

Tűz egy orosházi társasházban

Fotók: bekes.katasztrofavedelem.hu/

 

 

