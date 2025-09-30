Lángok csaptak fel a lakótömbben, sűrű füst ömlött az épületből – fotók

A lángok egy tárolóhelyiségből csaptak fel, ahol első ránézésre ártalmatlan tárgyak rejtettek komoly veszélyt. A tűzoltók gyors beavatkozása megelőzte a nagyobb bajt.

Papírdobozok és tojástartók kaptak lángra a Kölcsey Ferenc utcai ötszintes épület földszinti tárolójában. A tűz keletkezésekor sűrű füst áradt ki a helyiségből. A helyszínre riasztott orosházi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat, majd eltávolították a megégett tárgyakat. Az épület alsó szintjét átszellőztették,majd átvizsgálták.Az eset során személyi sérülés nem történt.