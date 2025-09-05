Magasra csaptak a lángok az éjszakában, két város tűzoltói rohantak

Mintegy huszonöt köbméter fa és ezer négyzetméteren az avar, valamint a nyárfák kaptak lángra.

Huszonöt köbméter fa és ezer négyzetméteren az avar kapott lángra. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A mezőkovácsházi és a gyulai hivatásos tűzoltók három vízsugárral fékezték meg a lángokat, majd elvégezték az utómunkálatokat. Az eset során személyi sérülés nem történt.