Tűzeset

38 perce

A temetőbe riasztották a tűzoltókat, messziről látszódtak a lángok

Címkék#zöldhulladék#kár#tűzeset#vízsugár

Nagy mennyiségű zöldhulladék és fa égett szerda reggel Békésen, a temető területén.

Beol.hu

Mintegy ötven köbméternyi fa vágási hulladéka kapott lángra, amelyet a békési önkormányzati és a békéscsabai hivatásos tűzoltók két vízsugárral és erőgép segítségével fékeztek meg. 

A,Tree,Ignites,On,Fire,During,The,Mcfarland,Wildfire,Near
Nagy mennyiségű zöldhulladék és fa égett a temetőben. Fotó: Shutterstock

A tűzesetben személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett.

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
