Tűzeset
1 órája
A temetőbe riasztották a tűzoltókat, messziről látszódtak a lángok
Nagy mennyiségű zöldhulladék és fa égett szerda reggel Békésen, a temető területén.
Mintegy ötven köbméternyi fa vágási hulladéka kapott lángra, amelyet a békési önkormányzati és a békéscsabai hivatásos tűzoltók két vízsugárral és erőgép segítségével fékeztek meg.
A tűzesetben személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett.
Emberkereskedelem
4 órája
Prostituáltnak adta el a barátnőjét egy autóért cserébe a kábítószerfüggő férfi
