A temetőbe riasztották a tűzoltókat, messziről látszódtak a lángok

Mintegy ötven köbméternyi fa vágási hulladéka kapott lángra, amelyet a békési önkormányzati és a békéscsabai hivatásos tűzoltók két vízsugárral és erőgép segítségével fékeztek meg.

Nagy mennyiségű zöldhulladék és fa égett a temetőben. Fotó: Shutterstock

A tűzesetben személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett.