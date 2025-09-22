szeptember 22., hétfő

Folytatódik az ügy

4 órája

Szexuálisan molesztált két fiút is a gyermekfelügyelő

A Szegedi Ítélőtáblán folytatódik hamarosan a 60 éves férfi ügye. Egy Békés vármegyei gyermekvédelmi intézet lakásotthonában dolgozott gyermekfelügyelőként, 13 és 15 éves fiúkat molesztált. Szexuális erőszak miatt kell felelnie.

Licska Balázs

A 60 éves férfi ügyében korábban a Békés Vármegyei Főügyészség vádirata alapján a Gyulai Törvényszék járt el. Az elsőfokú ítélet szerint a férfi egy Békés vármegyei gyermekvédelmi intézet lakásotthonában gyermekfelügyelőként dolgozott. 2022-ben és 2023-ban időnként – a feladatainak ellátásakor – a neveltekkel közös szobában töltötte az éjszakát, és ezt használta ki.   

lakásotthonban molesztált szexuálisan 2 fiatal fiút
A gyermekfelügyelő a lakásotthonban egy 13 és egy 15 éves fiút molesztált szexuálisan az elsőfokú ítélet szerint. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Két tizenéves fiúhoz is közeledett a 60 éves férfi

Két fiúhoz is szexuálisan közeledett, molesztálta őket, és erről az áldozatai csak azt követően mertek beszámolni a nevelőiknek, hogy a gyermekfelügyelő, az elkövető munkaviszonya megszűnt.

Szexuális erőszak a lakásotthonban, elítélték az elkövetőt

A Gyulai Törvényszéken a férfit szexuális erőszak miatt 7 év 6 hónap fegyházbüntetésre, 8 év közügyektől eltiltásra ítélték, valamint véglegesen eltiltották minden olyan tevékenységtől, amely kiskorúakhoz köthető. Az ítélet nem vált jogerőssé, mivel az elkövető és a védő is fellebbezést jelentett be, felmentés érdekében – közölték a Szegedi Fellebbviteli Főügyészségen

Az ügy a Szegedi Ítélőtábla előtt folytatódik

A vádhatóság szerint viszont az elsőfokú ítélet megalapozott. Úgy vélik, hogy a férfi tetteinek minősítése törvényes, a büntetések sem tekinthetők eltúlzottnak, ezért az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozták. Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.

 

 

