4 órája
Szexuálisan molesztált két fiút is a gyermekfelügyelő
A Szegedi Ítélőtáblán folytatódik hamarosan a 60 éves férfi ügye. Egy Békés vármegyei gyermekvédelmi intézet lakásotthonában dolgozott gyermekfelügyelőként, 13 és 15 éves fiúkat molesztált. Szexuális erőszak miatt kell felelnie.
A 60 éves férfi ügyében korábban a Békés Vármegyei Főügyészség vádirata alapján a Gyulai Törvényszék járt el. Az elsőfokú ítélet szerint a férfi egy Békés vármegyei gyermekvédelmi intézet lakásotthonában gyermekfelügyelőként dolgozott. 2022-ben és 2023-ban időnként – a feladatainak ellátásakor – a neveltekkel közös szobában töltötte az éjszakát, és ezt használta ki.
Két tizenéves fiúhoz is közeledett a 60 éves férfi
Két fiúhoz is szexuálisan közeledett, molesztálta őket, és erről az áldozatai csak azt követően mertek beszámolni a nevelőiknek, hogy a gyermekfelügyelő, az elkövető munkaviszonya megszűnt.
Szexuális erőszak a lakásotthonban, elítélték az elkövetőt
A Gyulai Törvényszéken a férfit szexuális erőszak miatt 7 év 6 hónap fegyházbüntetésre, 8 év közügyektől eltiltásra ítélték, valamint véglegesen eltiltották minden olyan tevékenységtől, amely kiskorúakhoz köthető. Az ítélet nem vált jogerőssé, mivel az elkövető és a védő is fellebbezést jelentett be, felmentés érdekében – közölték a Szegedi Fellebbviteli Főügyészségen.
Az ügy a Szegedi Ítélőtábla előtt folytatódik
A vádhatóság szerint viszont az elsőfokú ítélet megalapozott. Úgy vélik, hogy a férfi tetteinek minősítése törvényes, a büntetések sem tekinthetők eltúlzottnak, ezért az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozták. Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.
Közeleg a fűtésszezon: elég egy hiba és a meleg helyett bajt okozunk
Idegesítő hibajelzés a műszerfalon – több tízezerbe is fájhat, ha elromlik ez az apróság